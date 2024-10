Previsioni Meteo Terlizzi: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Terlizzi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 26°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza proveniente da sud. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20°C.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno ottimali per chi desidera godere di un clima fresco e sereno. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera brezza da sud che garantirà un comfort termico. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 19%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si registreranno già 21,7°C, e si prevede che entro le 12:00 si raggiungano i 26,3°C. L’umidità sarà contenuta, oscillando tra il 40% e il 45%, mentre il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 12 km/h e i 15 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Tuttavia, le temperature rimarranno gradevoli, attorno ai 25°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 42% alle 17:00, ma non si prevedono precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare da sud, con intensità che potrà arrivare fino a 29 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 20°C intorno alle 23:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge significative, con probabilità di precipitazioni che rimarrà sotto il 10%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terlizzi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli e una leggera variabilità nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.8° perc. +18.2° Assenti 7.7 S max 16.3 Ostro 59 % 1013 hPa 4 cielo sereno +18.2° perc. +17.7° Assenti 6.6 SSO max 9.6 Libeccio 63 % 1012 hPa 7 cielo sereno +20.1° perc. +19.7° Assenti 9.1 S max 14.5 Ostro 57 % 1012 hPa 10 cielo sereno +24.5° perc. +24.2° Assenti 14 SSE max 19.1 Scirocco 45 % 1010 hPa 13 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 15.8 SSE max 19.3 Scirocco 42 % 1008 hPa 16 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 21.6 S max 29.6 Ostro 52 % 1008 hPa 19 cielo coperto +22° perc. +22.2° prob. 1 % 15.6 S max 25.9 Ostro 74 % 1009 hPa 22 nubi sparse +21° perc. +21.2° prob. 8 % 8.5 SSO max 14.9 Libeccio 77 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:29

