Previsioni Meteo Terlizzi: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Terlizzi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. I dati mostrano una leggera variabilità della copertura nuvolosa, che si presenterà principalmente con poche nuvole e qualche nube sparsa. La temperatura percepita sarà confortevole, con valori che si attesteranno intorno ai 22°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 25 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà fino a 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 4%, e l’umidità si manterrà intorno al 70%. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Est garantirà un clima piacevole per le ore notturne.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 19,4°C intorno alle 8:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno il bel tempo. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di freschezza. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 7 km/h.

Il pomeriggio si preannuncia soleggiato e caldo, con temperature che toccheranno i 22°C alle 13:00. Il cielo si manterrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 4%. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con una brezza che potrà raggiungere i 16 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando a 35% e poi a 51% nelle ore successive. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Terlizzi indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e un clima prevalentemente sereno. Si consiglia di approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto, poiché non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.9° perc. +16.5° Assenti 4.2 S max 5.7 Ostro 70 % 1015 hPa 4 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° Assenti 5.5 SSE max 6.7 Scirocco 71 % 1015 hPa 7 poche nuvole +18.4° perc. +17.9° Assenti 6 S max 7.6 Ostro 64 % 1017 hPa 10 poche nuvole +21.4° perc. +20.9° Assenti 3.5 E max 6 Levante 49 % 1017 hPa 13 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 13.2 ENE max 11.5 Grecale 50 % 1017 hPa 16 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 17.7 E max 18.6 Levante 59 % 1017 hPa 19 cielo sereno +19.8° perc. +19.5° Assenti 14.3 SE max 23.3 Scirocco 64 % 1018 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 12.4 SSE max 23.1 Scirocco 68 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:21

