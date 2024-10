Previsioni Meteo Trento: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 18 Ottobre, Trento si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge persistenti e temperature relativamente miti. Durante la notte, la città registrerà piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 99%. La situazione non migliorerà nelle prime ore del giorno, quando le previsioni meteo indicano una continuazione delle piogge, con valori di temperatura simili e una leggera brezza proveniente da est.

Nel corso della mattina, le piogge moderate continueranno a interessare Trento, con temperature che varieranno tra i 16,8°C e i 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 96-99%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,8 km/h e 4,6 km/h. Le precipitazioni, seppur in diminuzione, continueranno a manifestarsi, con accumuli di pioggia che si attesteranno intorno ai 0,6 mm.

Durante il pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della pioggia e l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 19,1°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno all’88-92%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra 4,1 km/h e 7,5 km/h. Le precipitazioni diventeranno sporadiche, con accumuli minimi.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che si presenterà coperto e temperature che scenderanno fino a 16°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’87-90%, e i venti continueranno a essere leggeri. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa persisterà, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trento indicano un Venerdì 18 Ottobre caratterizzato da piogge iniziali e un successivo miglioramento, con temperature miti e una leggera diminuzione dell’umidità nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +16.9° perc. +17.2° 2.21 mm 1.1 SE max 2.1 Scirocco 99 % 1017 hPa 5 pioggia moderata +16.8° perc. +17.1° 2.42 mm 1.8 ENE max 3.5 Grecale 99 % 1016 hPa 8 pioggia moderata +16.9° perc. +17.2° 2.74 mm 2 S max 2.5 Ostro 99 % 1016 hPa 11 pioggia leggera +17.7° perc. +18° 0.55 mm 3.3 S max 4.6 Ostro 96 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +19.1° perc. +19.3° 0.17 mm 4.9 S max 7.4 Ostro 88 % 1016 hPa 17 nubi sparse +16.5° perc. +16.7° prob. 46 % 3.7 SSE max 4 Scirocco 94 % 1017 hPa 20 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° Assenti 0.7 NE max 2.5 Grecale 88 % 1017 hPa 23 cielo coperto +16° perc. +16° Assenti 2.5 N max 3.3 Tramontana 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:19

