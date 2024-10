Previsioni Meteo Trento: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Trento si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 14°C durante le ore più fresche, con un leggero aumento nel corso della mattinata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 16,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando intorno al 96%, il che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,3°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi già dalle prime ore, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso della notte. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente sud.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo la copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si aggireranno tra i 14°C e i 15,7°C, con un’umidità che rimarrà elevata. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la persistenza della pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a 13,8°C. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a essere alta. Le raffiche di vento si manterranno moderate, contribuendo a un clima fresco e umido.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, creando una sensazione di freschezza. La velocità del vento sarà in lieve diminuzione, mantenendosi comunque attorno ai 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Trento indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.3° perc. +14.3° prob. 4 % 4.6 S max 8.5 Ostro 96 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +14.3° perc. +14.3° 0.31 mm 4.2 S max 8 Ostro 98 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +14.4° perc. +14.5° 0.64 mm 2 ESE max 3.6 Scirocco 98 % 1007 hPa 10 pioggia leggera +14.9° perc. +15° 0.7 mm 0.3 NNE max 2.2 Grecale 98 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.11 mm 7.3 N max 13.9 Tramontana 96 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +13.8° perc. +13.8° 0.14 mm 5.9 N max 13.1 Tramontana 97 % 1007 hPa 19 cielo coperto +13.4° perc. +13.2° Assenti 4.7 NNE max 7.1 Grecale 94 % 1008 hPa 22 cielo coperto +13.3° perc. +13.1° Assenti 3.2 NNE max 3.5 Grecale 93 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:48

