Previsioni Meteo Udine: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Udine indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e temperature moderate. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino. Con l’avanzare della giornata, il cielo rimarrà coperto, ma si prevede una graduale attenuazione delle precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori compresi tra 12,5°C e 17,2°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70-88%.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Udine sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 12,5°C, con una leggera diminuzione verso l’alba. La velocità del vento varierà tra 11,7 km/h e 14,4 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 88%.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16,7°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma l’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 69% e l’84%. Il vento sarà moderato, con velocità comprese tra 10 km/h e 13 km/h.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 17,2°C alle 14:00. Tuttavia, l’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 70-74%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori che scenderanno a 3,1 km/h.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,3°C. L’umidità rimarrà costante attorno al 70%, mentre il vento si manterrà leggero, con velocità comprese tra 7,3 km/h e 10,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Udine indicano una giornata di Venerdì 11 Ottobre caratterizzata da nuvole e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero quindi trovare opportunità migliori per attività all’aperto nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.8° perc. +12.5° 0.38 mm 14.4 NNE max 25.6 Grecale 88 % 1008 hPa 3 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° prob. 47 % 12 N max 19.7 Tramontana 85 % 1009 hPa 6 cielo coperto +12.5° perc. +12° prob. 47 % 13 NNE max 22 Grecale 84 % 1011 hPa 9 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° prob. 11 % 12.8 NNE max 22.1 Grecale 82 % 1013 hPa 12 cielo coperto +16.7° perc. +16.2° prob. 13 % 10 NE max 14.7 Grecale 69 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17° perc. +16.6° prob. 31 % 3.1 ENE max 3.6 Grecale 74 % 1013 hPa 18 nubi sparse +13.9° perc. +13.4° prob. 15 % 7.3 NNE max 7.2 Grecale 77 % 1016 hPa 21 cielo coperto +14.3° perc. +13.6° Assenti 10.8 NNE max 15.1 Grecale 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:22

