Alluvione Valencia: arresti per saccheggio e rapine, identificate 183 persone e 75 veicoli 

Il numero di arresti effettuati finora per rapine, atti di saccheggio e saccheggio in seguito alla dana a Valencia ammonta a ventisette, secondo fonti della Guardia Civil. Il Gruppo di Riserva e Sicurezza ha inoltre identificato 183 persone e 75 veicoli nell’ambito dell’operazione di prevenzione di questo tipo di rapina. Inoltre, ieri, il Tribunale di Istruzione numero 3 di Torrent ha ordinato la custodia provvisoria, comunicata e senza cauzione per quattro uomini arrestati per presunto saccheggio di negozi in un centro commerciale durante l’alluvione. La Procura provinciale chiederà la custodia cautelare per tutti gli arrestati per questo tipo di comportamento.

