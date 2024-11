Meteo Ancona, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Ancona si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature miti. Le previsioni meteo indicano una stabilità atmosferica, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si aggirerà attorno al 77%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10,7 km/h. Non si registreranno precipitazioni, garantendo una notte tranquilla.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo ancora sereno e temperature che varieranno da 13°C a 16,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 70%. La visibilità sarà ottima, permettendo di godere di panorami chiari e luminosi.

Il pomeriggio si preannuncia altrettanto favorevole, con temperature che toccheranno i 16,9°C. Il cielo rimarrà sereno, e le condizioni di vento saranno simili a quelle della mattina, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 14°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, e la brezza leggera garantirà un clima piacevole per le attività serali. L’umidità si manterrà attorno all’83%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con un cielo sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature simili e una stabilità atmosferica che potrebbe proseguire. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere di Ancona e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.2° perc. +13.7° Assenti 10.7 NO max 11.7 Maestrale 76 % 1026 hPa 4 cielo sereno +13.6° perc. +13.1° Assenti 11.3 ONO max 10.2 Maestrale 81 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.6° perc. +13.1° Assenti 11.7 ONO max 11.6 Maestrale 80 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15.9° perc. +15.4° Assenti 14.9 NO max 17.6 Maestrale 72 % 1026 hPa 13 cielo sereno +16.9° perc. +16.5° Assenti 16 NNO max 16.1 Maestrale 70 % 1025 hPa 16 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° Assenti 12.4 NNO max 12.4 Maestrale 79 % 1025 hPa 19 cielo sereno +14.6° perc. +14.2° Assenti 10 NO max 9.9 Maestrale 83 % 1025 hPa 22 cielo sereno +14.1° perc. +13.7° Assenti 9.9 ONO max 9.8 Maestrale 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:49

