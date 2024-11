Meteo Ancona, le previsioni per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dall’81% al 34%. Le temperature si manterranno intorno ai 10,6°C a mezzanotte, per poi salire leggermente fino a 11,2°C alle 03:00. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 31,1 km/h e 32,8 km/h, proveniente principalmente da Nord. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 7%, e l’umidità si attesterà intorno al 67%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, con un passaggio a cielo sereno intorno alle 07:00. Le temperature si aggireranno tra 11,4°C e 13,1°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 29% alle 06:00 e il 66% alle 12:00. Il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che varieranno da 29,2 km/h a 34,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà stabile con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. La velocità del vento si attesterà tra 27,4 km/h e 32,4 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 47% alle 15:00. L’umidità continuerà a oscillare intorno al 64%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con temperature in calo fino a 11,7°C alle 21:00. La velocità del vento diminuirà, passando da 24,2 km/h a 23,3 km/h. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 3%. L’umidità si manterrà attorno al 66%, rendendo la serata piacevole e fresca.

Sabato 16 Novembre

Nella notte di Sabato 16 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che rimarrà molto bassa, attorno al 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con un lieve aumento fino a 12,2°C alle 01:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 27,9 km/h e 28 km/h, proveniente da Nord. L’umidità si manterrà attorno al 64%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che varieranno tra 10,6°C e 12,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, oscillando tra 18,5 km/h e 24,4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68%.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà stabile con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12°C. La velocità del vento si attesterà tra 12,6 km/h e 16,3 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente nord-occidentale. L’umidità si manterrà attorno al 70%, rendendo l’atmosfera gradevole.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature in calo fino a 10,8°C alle 21:00. La velocità del vento sarà molto bassa, oscillando tra 4,5 km/h e 5,2 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà costante attorno al 6%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70%.

Domenica 17 Novembre

Nella notte di Domenica 17 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che rimarrà attorno al 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,5°C a mezzanotte, per poi scendere leggermente fino a 10°C alle 03:00. La velocità del vento sarà molto bassa, oscillando tra 5 km/h e 7,1 km/h, proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 71%.

Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, passando a nubi sparse e poi a cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12,2°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 86%. La velocità del vento rimarrà bassa, oscillando tra 5,5 km/h e 6,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. La velocità del vento rimarrà bassa, oscillando tra 4,2 km/h e 5,6 km/h. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 9%. L’umidità si manterrà attorno al 68%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 9,3 km/h e 11,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 96%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 67%.

In conclusione, il fine settimana a Ancona si preannuncia variabile. Venerdì e Sabato offriranno condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. Tuttavia, Domenica porterà un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa e temperature più fresche. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto dovranno approfittare del Venerdì e del Sabato, mentre Domenica potrebbe richiedere un abbigliamento più caldo e preparazioni per eventuali piogge.

