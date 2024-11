Meteo Avellino, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Avellino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia moderata che continuerà a manifestarsi anche nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 9°C, con una sensazione di freddo accentuata dall’umidità che raggiungerà il 94%. La copertura nuvolosa sarà totale, con venti leggeri provenienti da nord-nord est.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. La pioggia si attenuerà, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 10°C intorno alle 07:00 e i 13°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6 e i 9 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’80-90%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12-13°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente. L’intensità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70-80%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

La sera porterà un nuovo aumento delle precipitazioni, con pioggia leggera che si intensificherà verso le ore notturne. Le temperature scenderanno nuovamente, raggiungendo i 10°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si avvicinerà al 90%. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che potranno arrivare fino a 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di pioggia anche nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima fresco e umido, con l’auspicio che le condizioni migliorino nel lungo termine.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +9.7° perc. +8.5° 3.15 mm 8.6 NNE max 13.4 Grecale 95 % 1017 hPa 4 cielo coperto +9.5° perc. +8.5° prob. 83 % 8 NNE max 11.6 Grecale 92 % 1017 hPa 7 nubi sparse +10.1° perc. +9.5° Assenti 6.3 NE max 8.7 Grecale 88 % 1018 hPa 10 nubi sparse +12.6° perc. +11.9° Assenti 3.2 ENE max 4.7 Grecale 75 % 1018 hPa 13 cielo coperto +13.8° perc. +13° prob. 5 % 0.8 ENE max 3.9 Grecale 69 % 1016 hPa 16 cielo coperto +12.4° perc. +11.7° prob. 6 % 3.2 E max 5.4 Levante 77 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +11° perc. +10.4° 0.73 mm 3.2 NNO max 5.4 Maestrale 86 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +10.2° perc. +9.6° 0.44 mm 8.8 NNE max 12.9 Grecale 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:41

