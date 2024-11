Meteo Avellino, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Avellino per Venerdì 22 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso durante le prime ore del giorno, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano che la temperatura si manterrà attorno ai 14°C, con picchi che raggiungeranno i 15°C nelle ore centrali. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che varierà dal 76% al 100% nelle diverse fasce orarie. I venti, inizialmente forti, si attenueranno nel pomeriggio, portando a una sensazione di maggiore stabilità atmosferica.

Nella notte, Avellino sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 87%, e i venti soffieranno da sud-ovest a velocità sostenuta, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, con un accumulo che si aggirerà intorno ai 0,23 mm.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti. La pioggia leggera persisterà, con temperature che varieranno tra 13,8°C e 14,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 92%, e i venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una sensazione di freschezza. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con accumuli che potranno raggiungere i 2,14 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 12,1°C. La velocità del vento diminuirà, passando a circa 10 km/h, e la probabilità di pioggia si ridurrà notevolmente. Questo periodo di transizione porterà a un miglioramento della situazione atmosferica, con una diminuzione della copertura nuvolosa.

La sera di Venerdì 22 Novembre si preannuncia più tranquilla, con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 10°C. I venti saranno leggeri e le precipitazioni assenti, consentendo di godere di una serata più serena. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1014 hPa, contribuendo a stabilizzare ulteriormente il clima.

In conclusione, le previsioni meteo per Avellino nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Sabato e Domenica si prevede un clima più asciutto e temperature in lieve aumento, con la possibilità di schiarite e un abbassamento della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un weekend più favorevole, dopo le piogge di Venerdì.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.9° perc. +13.6° 0.46 mm 24.5 SO max 53.6 Libeccio 86 % 1003 hPa 4 pioggia leggera +13.7° perc. +13.4° 0.16 mm 21.1 SO max 46.7 Libeccio 88 % 1002 hPa 7 pioggia leggera +14.3° perc. +14° 0.26 mm 19 SO max 45.4 Libeccio 85 % 1002 hPa 10 pioggia moderata +14.6° perc. +14.5° 1.66 mm 24.4 OSO max 55.3 Libeccio 89 % 1003 hPa 13 pioggia leggera +14.2° perc. +13.6° 0.12 mm 21.3 OSO max 49.1 Libeccio 72 % 1003 hPa 16 cielo coperto +12.7° perc. +11.9° prob. 32 % 10.1 OSO max 21.8 Libeccio 71 % 1006 hPa 19 poche nuvole +11° perc. +10.1° prob. 13 % 6 OSO max 11.1 Libeccio 74 % 1010 hPa 22 nubi sparse +10.5° perc. +9.4° prob. 9 % 6.1 NNO max 13.9 Maestrale 69 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.