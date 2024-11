Meteo Belluno, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belluno di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una leggera presenza di nuvole durante le ore centrali. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che si attesteranno intorno ai 4,2°C e massime che raggiungeranno circa 11,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 46% e il 74%.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 4,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente o molto bassa, con un’umidità che si aggirerà intorno al 60%. La brezza leggera proveniente da Nord garantirà un’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a mantenersi con poche nuvole e nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 11,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si attesteranno tra i 4,5 km/h e i 5,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente umida.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno un massimo di 11,2°C. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con poche nuvole e una leggera brezza. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo il 70% verso le ore più calde della giornata. La copertura nuvolosa sarà limitata, permettendo ai raggi del sole di riscaldare l’ambiente.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 5,3°C a mezzanotte. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole. L’umidità si attesterà intorno al 66%, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belluno nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature fresche e cieli prevalentemente sereni. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +4.2° perc. +2° Assenti 8.9 N max 8.8 Tramontana 57 % 1024 hPa 5 poche nuvole +4.3° perc. +2.2° Assenti 8.6 N max 7.6 Tramontana 60 % 1024 hPa 8 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° Assenti 4.5 N max 5.9 Tramontana 54 % 1023 hPa 11 nubi sparse +11.2° perc. +9.5° Assenti 5.5 SSE max 2.7 Scirocco 46 % 1023 hPa 14 poche nuvole +10.2° perc. +8.8° Assenti 5.2 S max 4.5 Ostro 57 % 1023 hPa 17 poche nuvole +6° perc. +4.6° Assenti 6.8 N max 6.1 Tramontana 73 % 1025 hPa 20 cielo sereno +5.6° perc. +4.2° Assenti 6.8 N max 6 Tramontana 68 % 1026 hPa 23 cielo sereno +5.3° perc. +3.6° Assenti 7.5 N max 6.3 Tramontana 65 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:36

