Meteo Belluno, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Belluno di Venerdì 22 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da neve a nubi sparse durante le prime ore della notte. Le temperature si manterranno basse, con valori che oscilleranno intorno a 0,5°C. Con il progredire della giornata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Nel complesso, si prevede una giornata prevalentemente serena, con un clima fresco e ventilato.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Belluno registrerà neve con una copertura nuvolosa del 91% e una temperatura di +0,5°C. La temperatura percepita sarà di -1,6°C, accompagnata da una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, le condizioni meteo cambieranno, e già alle 01:00 si passerà a nubi sparse, con una temperatura di +0,4°C e una diminuzione della copertura nuvolosa al 48%.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un ulteriore miglioramento. Alle 08:00, la temperatura salirà a +3,4°C con una copertura nuvolosa del 66%. Proseguendo fino a mezzogiorno, si prevede una temperatura di +6,9°C e una copertura nuvolosa che scenderà al 23%. Le condizioni saranno quindi favorevoli per attività all’aperto, con venti leggeri e una buona visibilità.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di +6,9°C alle 13:00, per poi scendere a +2,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà limitata, con solo poche nuvole e cieli sereni che favoriranno un clima gradevole. La velocità del vento varierà, ma rimarrà generalmente leggera, rendendo la giornata piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo valori intorno a -1,4°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. La brezza leggera da Nord contribuirà a mantenere un clima fresco, ma senza precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno di Venerdì 22 Novembre evidenziano una giornata che inizierà con condizioni invernali, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera sereni e freschi. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare intorno ai valori attuali. Gli amanti del freddo e delle giornate soleggiate troveranno sicuramente soddisfazione nelle previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Belluno

V (km/h) Umidità Pressione 0 neve +0.5° perc. -1.6° 0.24 mm 6.3 NNO max 6.4 Maestrale 94 % 991 hPa 3 nubi sparse +0.2° perc. -3.3° prob. 23 % 11.3 N max 14.6 Tramontana 80 % 993 hPa 6 nubi sparse +1.9° perc. -2° prob. 16 % 14.5 NNO max 19 Maestrale 75 % 997 hPa 9 nubi sparse +5.3° perc. +3.9° Assenti 6.5 NNO max 10.4 Maestrale 50 % 1002 hPa 12 poche nuvole +6.9° perc. +6.9° Assenti 4.2 NO max 21.5 Maestrale 32 % 1004 hPa 15 poche nuvole +2.5° perc. +1.1° Assenti 5.3 N max 4.8 Tramontana 62 % 1009 hPa 18 cielo sereno -0.9° perc. -4.6° prob. 11 % 10.9 N max 12.1 Tramontana 66 % 1014 hPa 21 cielo sereno -1.2° perc. -5° prob. 24 % 11 N max 13.5 Tramontana 65 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:30

