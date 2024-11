Meteo Bolzano, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Domenica 17 Novembre a Bolzano si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno piuttosto fresche durante la mattina. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio e una sera più grigi e umidi. Le previsioni meteo indicano un calo delle temperature nel pomeriggio, con valori che si attesteranno intorno ai 6°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, contribuendo a un clima relativamente tranquillo.

Nella notte, Bolzano si presenterà con un cielo sereno e poche nuvole, con temperature che si aggireranno attorno ai 5,8°C. L’umidità sarà intorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa. Le condizioni di calma del vento, con velocità di circa 3,3 km/h, garantiranno una notte tranquilla.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino a metà mattinata, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 12,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 43%. La direzione del vento sarà prevalentemente da sud-ovest, con velocità che varieranno tra i 2,6 km/h e i 3,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi, con nubi sparse che porteranno a un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 3 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si manterranno sui 5°C. L’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 71%, e le condizioni di calma del vento persisteranno. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano indicano un inizio di giornata sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non migliorare immediatamente.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.5° perc. +5.5° Assenti 3.4 NE max 3.7 Grecale 62 % 1019 hPa 5 cielo sereno +5.1° perc. +5.1° Assenti 2.8 ENE max 3.1 Grecale 60 % 1019 hPa 8 cielo sereno +8.4° perc. +8.4° Assenti 0.7 SSE max 1.6 Scirocco 50 % 1017 hPa 11 poche nuvole +12.4° perc. +10.9° Assenti 3.5 SO max 3.6 Libeccio 43 % 1014 hPa 14 cielo sereno +12° perc. +10.6° Assenti 1.9 SO max 2.6 Libeccio 50 % 1012 hPa 17 nubi sparse +6.5° perc. +6.5° Assenti 3.5 NE max 4.7 Grecale 72 % 1015 hPa 20 cielo coperto +6° perc. +6° Assenti 2.5 ENE max 3 Grecale 70 % 1015 hPa 23 cielo coperto +5.1° perc. +5.1° Assenti 3.2 NE max 3.5 Grecale 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:36

