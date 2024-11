Meteo Cecina, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Cecina indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est.

Nella mattina, il cielo continuerà a schiarirsi, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a raggiungere i 18,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,8 km/h. L’umidità, che inizialmente sarà piuttosto alta, tenderà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Il pomeriggio si preannuncia sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 18,6°C. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività all’aperto, con un cielo praticamente privo di nuvole e una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno a 1018 hPa, contribuendo a un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi sui 12°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una visione chiara delle stelle. Il vento, che si farà più teso, potrà raggiungere velocità di 15 km/h, rendendo l’atmosfera frizzante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Cecina si prospettano favorevoli, con un clima ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 12°C e i 18°C, rendendo la settimana particolarmente gradevole. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate serene, senza particolari preoccupazioni per le precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.8° perc. +12.4° Assenti 9.1 ENE max 9.3 Grecale 84 % 1021 hPa 5 nubi sparse +12.3° perc. +11.8° Assenti 11.4 ENE max 12.7 Grecale 84 % 1020 hPa 8 nubi sparse +14° perc. +13.4° Assenti 9.8 ENE max 14.4 Grecale 74 % 1020 hPa 11 poche nuvole +17.8° perc. +17.1° Assenti 5.9 NE max 10.2 Grecale 55 % 1020 hPa 14 cielo sereno +18.6° perc. +17.9° Assenti 8.2 NE max 15 Grecale 53 % 1018 hPa 17 cielo sereno +14.8° perc. +14.1° Assenti 11.6 ENE max 17.6 Grecale 67 % 1019 hPa 20 cielo sereno +13.3° perc. +12.5° Assenti 15.6 NE max 27.7 Grecale 69 % 1020 hPa 23 cielo sereno +12° perc. +11.2° Assenti 15 ENE max 24.4 Grecale 76 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:55

