Meteo Enna, le previsioni per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Enna indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che non supererà i 12,9°C. I venti, prevalentemente provenienti da nord-est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 29,3 km/h nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 8,9°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 32%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’87%. I venti soffieranno da nord-ovest a una velocità di circa 8,6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 12,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 61%, mentre l’umidità scenderà al 47%. I venti continueranno a soffiare da nord, con intensità che varierà da 12,3 km/h a 17,4 km/h.

Nel pomeriggio, il clima cambierà drasticamente, con un passaggio a cielo coperto e temperature che scenderanno fino a un massimo di 12,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e l’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 66%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno toccare i 29,3 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno agli 8,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’89%, e l’umidità si manterrà sopra il 68%. I venti continueranno a soffiare da est-sud-est, con intensità che varierà tra 21,3 km/h e 28,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un’alternanza di sole e nuvole. Si prevede che la settimana successiva possa portare un lieve miglioramento, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7.7° perc. +6.4° Assenti 8 NO max 12 Maestrale 84 % 1019 hPa 5 cielo sereno +6.9° perc. +5.4° Assenti 8.1 NNO max 10.7 Maestrale 82 % 1021 hPa 8 poche nuvole +10° perc. +8.2° Assenti 12.4 N max 23.2 Tramontana 61 % 1024 hPa 11 nubi sparse +12.6° perc. +11.2° Assenti 13.9 NNO max 20.2 Maestrale 49 % 1025 hPa 14 cielo coperto +12.5° perc. +11.1° Assenti 10.8 NNE max 13.4 Grecale 48 % 1026 hPa 17 cielo coperto +8.2° perc. +5.9° Assenti 13.4 E max 29.3 Levante 78 % 1030 hPa 20 nubi sparse +8.2° perc. +6° Assenti 12.8 ESE max 27.4 Scirocco 74 % 1032 hPa 23 cielo coperto +8.5° perc. +6.6° Assenti 11.3 ESE max 21.3 Scirocco 68 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:46

