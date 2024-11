Meteo Livorno, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Livorno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma con l’arrivo della mattina si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature si attesteranno attorno ai 10°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 9,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 67%, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 14,9 km/h proveniente da Est-Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa e una temperatura percepita che scenderà leggermente.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore 11:00, quando la temperatura salirà fino a 13,2°C. La velocità del vento si manterrà tra i 15 e i 17 km/h, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. A partire da mezzogiorno, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature nel pomeriggio raggiungeranno i 13,8°C alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 11,6°C nel tardo pomeriggio.

Durante la sera, le condizioni di cielo sereno continueranno, con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. La brezza si farà sentire, con velocità del vento che varierà tra i 10 e i 20 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 61% e il 62%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Livorno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un clima più stabile e temperature in lieve aumento. Domani, si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, mentre dopodomani si potrebbero registrare condizioni simili a quelle di Giovedì. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate serene, mentre le temperature fresche della notte e della mattina richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.9° perc. +7.5° Assenti 17.8 ENE max 27.8 Grecale 68 % 1019 hPa 5 cielo coperto +10.1° perc. +9° Assenti 18.1 ENE max 28.8 Grecale 70 % 1019 hPa 8 cielo coperto +10.8° perc. +9.7° Assenti 13.7 NE max 25 Grecale 70 % 1020 hPa 11 cielo coperto +13.2° perc. +12.1° Assenti 17 ENE max 20.8 Grecale 59 % 1020 hPa 14 cielo sereno +13.6° perc. +12.4° Assenti 15 ENE max 19 Grecale 54 % 1019 hPa 17 cielo sereno +10.9° perc. +9.7° Assenti 21.3 ENE max 29.4 Grecale 61 % 1020 hPa 20 cielo sereno +9.5° perc. +7.2° Assenti 16.4 ENE max 23 Grecale 62 % 1021 hPa 23 cielo sereno +9° perc. +7.4° Assenti 10.2 ENE max 10.7 Grecale 61 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:52

