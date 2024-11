Meteo Trento, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Trento si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente piovoso, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% già dalla mattina. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra +5,3°C e +8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, provenienti principalmente da nord e nord-est.

Durante la notte, Trento sperimenterà un cielo con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai +5,3°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 79%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. Con l’avanzare della mattina, le condizioni meteo cambieranno rapidamente, portando piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore del giorno. La temperatura percepita rimarrà costante attorno ai +6°C, mentre l’umidità si manterrà alta, superando il 90%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un’intensificazione delle piogge, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno leggermente, toccando i +7,9°C, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 4 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,9 mm. La probabilità di pioggia rimarrà alta, confermando la tendenza di una giornata umida e grigia.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +8°C. Le piogge tenderanno a diminuire, ma la copertura nuvolosa rimarrà fissa al 100%. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 97%, creando una sensazione di freschezza. La velocità del vento continuerà a essere contenuta, con brezza leggera che non apporterà particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trento nei prossimi giorni mostrano un miglioramento a partire da mercoledì, quando si prevede un parziale ritorno del sole e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni climatiche. Giovedì e venerdì potrebbero portare ulteriori variazioni, con un possibile ritorno di piogge, ma per ora, la giornata di martedì si presenterà come una tipica giornata autunnale, caratterizzata da umidità e pioggia leggera.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +5.6° perc. +5.6° Assenti 3.2 N max 4.2 Tramontana 93 % 1024 hPa 5 pioggia leggera +6.4° perc. +6.4° 0.31 mm 3.7 NNE max 6.8 Grecale 95 % 1023 hPa 8 pioggia leggera +6.5° perc. +6.5° 0.65 mm 4.6 N max 9.3 Tramontana 98 % 1024 hPa 11 pioggia leggera +7° perc. +7° 0.5 mm 4.6 NNE max 9.2 Grecale 98 % 1024 hPa 14 pioggia leggera +7.8° perc. +7.3° 0.15 mm 5 NNE max 9.8 Grecale 98 % 1024 hPa 17 pioggia leggera +7.8° perc. +7.8° 0.12 mm 3.9 NNE max 5.4 Grecale 98 % 1024 hPa 20 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 22 % 3.8 NNE max 5.3 Grecale 97 % 1025 hPa 23 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 16 % 3.2 NNE max 3.9 Grecale 96 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:32

