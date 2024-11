Meteo Trento, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 9 Novembre, Trento si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i +9,6°C e i +16,6°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nel pomeriggio e in serata, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati, oscillando tra 2,1 km/h e 4,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 77%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai +9,6°C. La mattina inizierà con nuvole sparse, ma la situazione non cambierà significativamente, e le temperature saliranno lentamente fino a raggiungere i +16,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque alta, con valori attorno al 79%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +14°C alle ore 15:00. La velocità del vento rimarrà bassa, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà, portandosi fino al 70%.

La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +11°C. La sensazione di freschezza sarà accentuata dall’umidità, che si manterrà alta. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trento nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteorologica rimarrà stabile, con possibilità di schiarite solo nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.1 NNE max 3.3 Grecale 79 % 1029 hPa 5 cielo coperto +10.2° perc. +9.3° Assenti 4.3 NNE max 5.2 Grecale 77 % 1029 hPa 8 cielo coperto +11.8° perc. +10.9° Assenti 3.3 NNE max 5.9 Grecale 70 % 1028 hPa 11 nubi sparse +16.1° perc. +15.2° Assenti 2.1 N max 3.3 Tramontana 54 % 1025 hPa 14 cielo coperto +15.8° perc. +15° Assenti 1.1 ONO max 1.6 Maestrale 61 % 1024 hPa 17 cielo coperto +11.8° perc. +11° Assenti 1.7 NNE max 2.8 Grecale 76 % 1025 hPa 20 cielo coperto +11.2° perc. +10.3° Assenti 3 NNE max 3.9 Grecale 77 % 1026 hPa 23 cielo coperto +10.6° perc. +9.7° Assenti 3.5 NNE max 3.9 Grecale 76 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:47

