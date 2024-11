Previsioni Meteo Ancona: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ancona di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 9°C. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a mantenere un clima gradevole, mentre l’umidità si manterrà attorno al 60%.

Nella mattina, le condizioni di meteo rimarranno favorevoli, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 13°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà moderata, con velocità del vento che varierà tra i 6 e i 9 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi al 46% verso le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere stabile, con temperature che si manterranno intorno ai 12-13°C. Il cielo rimarrà sereno, senza segni di precipitazioni. La brezza si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente umida.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 11°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. La ventilazione rimarrà moderata, con velocità del vento che si manterrà intorno ai 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni mostrano un mantenimento di queste condizioni di stabilità, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole per godere delle bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.6° perc. +8.8° Assenti 7.1 O max 5.6 Ponente 61 % 1031 hPa 4 cielo sereno +9.1° perc. +8.3° Assenti 6.7 OSO max 5.5 Libeccio 60 % 1030 hPa 7 cielo sereno +9.1° perc. +8.2° Assenti 6.7 OSO max 5.8 Libeccio 59 % 1030 hPa 10 cielo sereno +11.8° perc. +10.3° Assenti 6.4 SSE max 8 Scirocco 51 % 1029 hPa 13 cielo sereno +13.3° perc. +11.9° Assenti 11.4 SE max 12.3 Scirocco 46 % 1026 hPa 16 cielo sereno +12° perc. +10.6° Assenti 13.5 SSE max 13.9 Scirocco 50 % 1025 hPa 19 cielo sereno +11.6° perc. +10.2° Assenti 12.9 S max 13.4 Ostro 51 % 1025 hPa 22 cielo sereno +11.1° perc. +9.7° Assenti 9.1 S max 9 Ostro 54 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:31

