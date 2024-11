Previsioni Meteo Ancona: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 6 Novembre, Ancona si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, oscillando tra +14,4°C e +17,1°C, mentre la percezione del freddo sarà leggermente inferiore a causa della presenza di umidità che raggiungerà il 79% durante la notte. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest e Nord Ovest, con velocità che varieranno tra 3,6 km/h e 9,4 km/h.

Durante la notte, Ancona avrà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +13,4°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 79%, e i venti si manterranno leggeri, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai +13,2°C e +14,7°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 80%. I venti, sempre leggeri, contribuiranno a mantenere una sensazione di freschezza, nonostante le temperature non siano particolarmente basse.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che raggiungeranno il picco di +17,1°C. La copertura nuvolosa diminuirà, portando a momenti di sole tra le nubi sparse. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 63%. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo il clima complessivamente gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che si attesteranno intorno ai +14,4°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 76%, e i venti si faranno più deboli. La sensazione di freschezza si farà sentire, soprattutto con l’aumento dell’umidità.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non segnalano cambiamenti significativi nel breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° Assenti 6.6 ONO max 5.9 Maestrale 71 % 1026 hPa 4 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° Assenti 8.4 ONO max 7 Maestrale 76 % 1026 hPa 7 cielo coperto +13.8° perc. +13.2° Assenti 9.2 ONO max 7.7 Maestrale 79 % 1027 hPa 10 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° Assenti 8.6 NO max 7.8 Maestrale 70 % 1028 hPa 13 poche nuvole +17.1° perc. +16.5° Assenti 8.4 NNO max 7.8 Maestrale 63 % 1028 hPa 16 nubi sparse +15.7° perc. +15.2° Assenti 5.2 N max 7.1 Tramontana 70 % 1028 hPa 19 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° Assenti 3.7 NO max 6 Maestrale 73 % 1029 hPa 22 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° Assenti 3.8 NO max 5.2 Maestrale 76 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:47

