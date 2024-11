Previsioni Meteo Ancona: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ancona di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori freschi e una significativa copertura nuvolosa. Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La presenza di venti forti, provenienti principalmente da Sud Ovest, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto movimentata.

Nella mattina, Ancona si sveglierà con un cielo coperto e la possibilità di pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a 12°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una sensazione di freddo accentuata. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con valori di umidità che si attesteranno attorno al 74%.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo sereno e poche nuvole. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 11°C, mentre i venti si attenueranno leggermente, mantenendo comunque una brezza fresca. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 9°C. I venti saranno più leggeri, contribuendo a una sensazione di calma. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 52%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni meteo variabili. Si prevede un graduale miglioramento, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti. La settimana si concluderà con un clima fresco, ma senza particolari eventi meteorologici avversi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17° perc. +16.5° prob. 37 % 58 SO max 100.3 Libeccio 68 % 991 hPa 5 cielo coperto +17° perc. +16.3° prob. 36 % 42.5 O max 75.4 Ponente 59 % 994 hPa 8 pioggia leggera +12.1° perc. +11.2° 0.11 mm 26.9 ONO max 43.7 Maestrale 69 % 999 hPa 11 nubi sparse +11.3° perc. +10.1° prob. 49 % 38.3 NO max 44.5 Maestrale 63 % 1002 hPa 14 cielo sereno +11.4° perc. +10.3° prob. 14 % 34.2 NO max 39.9 Maestrale 65 % 1005 hPa 17 cielo sereno +10.1° perc. +8.8° prob. 11 % 22.6 N max 28.9 Tramontana 59 % 1010 hPa 20 nubi sparse +9.8° perc. +8.7° Assenti 8.4 N max 11 Tramontana 51 % 1013 hPa 23 nubi sparse +9.1° perc. +8.2° Assenti 7 ONO max 7.1 Maestrale 56 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:33

