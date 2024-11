Previsioni Meteo Avellino: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Avellino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno poche nuvole, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, per poi evolvere verso una copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature, che si attesteranno tra i 6,1°C e i 14,4°C, saranno accompagnate da una leggera brezza, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo a Avellino sarà caratterizzato da poche nuvole e una temperatura che si aggirerà intorno ai 6,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 14%, con un’umidità che si manterrà attorno al 51%. La velocità del vento sarà molto bassa, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h. Questo clima sereno favorirà un riposo tranquillo.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 08:00, quando la temperatura salirà a 9,6°C. Successivamente, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 29% entro le 12:00. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 14,4°C a mezzogiorno. Anche in questa fase, il vento rimarrà debole, contribuendo a un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’80%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 12,6°C alle 15:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 54%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da sud-ovest. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che toccherà il 95%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11,5°C, mentre l’umidità salirà fino al 68%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, senza portare a fenomeni di maltempo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nuvole. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di un leggero aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in queste condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +6.6° perc. +6.6° Assenti 1.2 ENE max 2.5 Grecale 52 % 1032 hPa 4 poche nuvole +6° perc. +6° Assenti 2.8 ENE max 3.3 Grecale 50 % 1031 hPa 7 cielo sereno +7.5° perc. +7.5° Assenti 3.2 E max 3.6 Levante 46 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13° perc. +11.6° Assenti 1.9 SSO max 4 Libeccio 47 % 1029 hPa 13 nubi sparse +14.2° perc. +12.9° Assenti 6.1 OSO max 7.5 Libeccio 48 % 1027 hPa 16 nubi sparse +11.5° perc. +10.2° Assenti 3.7 SO max 5.3 Libeccio 58 % 1026 hPa 19 cielo coperto +11.6° perc. +10.4° Assenti 2.8 SO max 4.4 Libeccio 61 % 1026 hPa 22 cielo coperto +11.4° perc. +10.3° Assenti 3.7 SSO max 5.1 Libeccio 65 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:34

