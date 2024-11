Previsioni Meteo Belluno: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belluno di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si prevede un miglioramento nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra i +4,2°C e i +6,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più fredde. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa, contribuendo a un clima relativamente secco.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i +10,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole. Le previsioni del tempo indicano assenza di precipitazioni, il che favorirà attività all’aperto.

Durante il pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai +10,5°C, con un calo previsto verso la sera. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 90%, mantenendo il clima fresco e asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +4,2°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà attorno al 64%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno di Giovedì 14 Novembre suggeriscono una giornata di bel tempo, con temperature fresche e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le fresche serate invernali. La stabilità atmosferica potrebbe continuare, favorendo un clima sereno e asciutto anche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Belluno

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.1° perc. +4.9° prob. 26 % 6.4 N max 8 Tramontana 78 % 1023 hPa 5 cielo coperto +5.2° perc. +4° prob. 13 % 5.8 NNO max 7.6 Maestrale 81 % 1023 hPa 8 nubi sparse +7.2° perc. +7.2° Assenti 3.9 N max 6.7 Tramontana 67 % 1023 hPa 11 nubi sparse +10.7° perc. +9.2° Assenti 4.5 S max 5.4 Ostro 53 % 1021 hPa 14 cielo sereno +9.6° perc. +9° Assenti 6 S max 5.4 Ostro 66 % 1020 hPa 17 cielo sereno +5.2° perc. +5.2° Assenti 4.8 NNO max 4.2 Maestrale 85 % 1023 hPa 20 cielo sereno +4.7° perc. +2.7° Assenti 8.2 N max 7.6 Tramontana 74 % 1024 hPa 23 cielo sereno +4.2° perc. +2.1° Assenti 8.8 N max 8.7 Tramontana 64 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:37

