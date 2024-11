Previsioni Meteo Belluno: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belluno di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima freddo e variabilità nelle condizioni atmosferiche. Durante la notte, si registreranno temperature sotto lo zero, con valori che si attesteranno intorno a -2,4°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un cielo sereno che permetterà di osservare le stelle. Con l’avanzare della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +3,7°C entro le ore centrali della giornata, mentre il cielo si presenterà con nubi sparse.

Nel dettaglio, la notte si prevede serena con poche nuvole e temperature che si manterranno sotto lo zero, con una temperatura percepita che scenderà fino a -6,9°C. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature che gradualmente aumenteranno, raggiungendo i +5,3°C intorno alle ore 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con una percentuale che varierà dal 1% al 44%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord, con velocità che si attesteranno tra i 4,1 km/h e i 12,7 km/h.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a mantenersi stabile, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 5°C. Il cielo sarà sereno, favorendo un piacevole riscaldamento. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 5%. La sera porterà un cambiamento, con un aumento della nuvolosità che porterà a un cielo coperto. Le temperature scenderanno nuovamente, con valori che si attesteranno intorno a 0,2°C e una percezione di freddo accentuata, che potrà arrivare fino a -2,9°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belluno nei prossimi giorni indicano un clima freddo e variabile. Domenica si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di nevicate leggere. Gli amanti della neve potrebbero quindi trovare soddisfazione nei prossimi giorni, mentre chi preferisce temperature più miti dovrà attendere un miglioramento che si prevede per la settimana successiva.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno -2.3° perc. -6.8° Assenti 13 NNO max 15.9 Maestrale 71 % 1022 hPa 5 cielo sereno -2.4° perc. -6.8° Assenti 12.6 N max 14.9 Tramontana 71 % 1025 hPa 8 cielo sereno +0.9° perc. -2.2° Assenti 10.1 NNO max 13.2 Maestrale 62 % 1027 hPa 11 nubi sparse +6° perc. +6° Assenti 1.8 S max 3.5 Ostro 41 % 1027 hPa 14 cielo sereno +5° perc. +5° Assenti 4.8 S max 5.7 Ostro 61 % 1028 hPa 17 poche nuvole -0° perc. -2.7° Assenti 7.9 N max 6.3 Tramontana 84 % 1032 hPa 20 cielo coperto +0.2° perc. -2.2° Assenti 7.1 N max 5.7 Tramontana 76 % 1033 hPa 23 cielo coperto +0.2° perc. -2.4° Assenti 7.6 N max 6.4 Tramontana 71 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:30

