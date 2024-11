Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belluno di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 5,4°C e un’umidità elevata, che raggiungerà il 92%. La situazione non subirà significative variazioni nelle prime ore del giorno, mantenendo un clima fresco e umido.

Nella mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno l’arrivo di piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 9,9°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 90% e il 98%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da nord, con velocità comprese tra 4,2 km/h e 6 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,32 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature scenderanno progressivamente, raggiungendo un massimo di 10,8°C alle ore 13:00, per poi diminuire fino a 5°C nel tardo pomeriggio. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 70%, e i venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 11,4 km/h. Le precipitazioni continueranno, con accumuli che potranno arrivare a 0,24 mm.

La sera porterà un cambiamento nel clima, con la diminuzione delle piogge e l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 2,4°C e 2,9°C, con un’umidità che scenderà leggermente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 66%. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima montano può essere imprevedibile. La giornata di Mercoledì si presenterà quindi come un’opportunità per godere di un’atmosfera tipicamente autunnale, sebbene con qualche pioggia leggera.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° prob. 3 % 1.9 NE max 2.7 Grecale 90 % 998 hPa 5 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° prob. 19 % 4.4 N max 6.6 Tramontana 87 % 995 hPa 8 pioggia leggera +7.7° perc. +6.9° 0.3 mm 6 N max 9.1 Tramontana 87 % 995 hPa 11 cielo coperto +10.8° perc. +9.7° prob. 47 % 3.3 NNE max 9.3 Grecale 67 % 994 hPa 14 pioggia leggera +9.6° perc. +9.6° 0.38 mm 4.3 N max 10.3 Tramontana 68 % 996 hPa 17 pioggia leggera +3.9° perc. +0.7° 0.1 mm 13.5 N max 18.3 Tramontana 70 % 1001 hPa 20 cielo coperto +2.8° perc. +0.5° prob. 13 % 8 NNO max 9.9 Maestrale 63 % 1005 hPa 23 cielo coperto +2° perc. +0.4° prob. 9 % 5.9 NNO max 7.1 Maestrale 58 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:32

