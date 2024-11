Previsioni Meteo Bolzano: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 4 Novembre a Bolzano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature piacevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 11°C, con una percezione leggermente più bassa. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1028 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere sereno, favorendo un rapido innalzamento delle temperature. Si prevede che si raggiungano i 20°C intorno a mezzogiorno, con una temperatura percepita di circa 19°C. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest contribuirà a rendere l’aria gradevole, mentre l’umidità scenderà al 40%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, favorendo condizioni di stabilità.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 16°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 64%. La pressione atmosferica continuerà a oscillare attorno ai 1024 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la discesa della temperatura. L’umidità si stabilizzerà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che, sebbene in calo, rimarranno comunque gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un inizio di novembre all’insegna della stabilità e della piacevolezza climatica.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.9° perc. +9.8° Assenti 4.7 NE max 5 Grecale 66 % 1028 hPa 5 cielo sereno +10.4° perc. +9.1° Assenti 5 NE max 5.3 Grecale 62 % 1028 hPa 8 cielo sereno +14.8° perc. +13.7° Assenti 2.2 NNE max 3.9 Grecale 51 % 1027 hPa 11 cielo sereno +19.8° perc. +18.9° Assenti 3 OSO max 2 Libeccio 40 % 1025 hPa 14 cielo sereno +19.2° perc. +18.4° Assenti 2.1 SO max 3.1 Libeccio 51 % 1024 hPa 17 cielo sereno +13.1° perc. +12.4° Assenti 4 NE max 5.2 Grecale 71 % 1026 hPa 20 cielo sereno +11.9° perc. +11.1° Assenti 4.2 NE max 5.3 Grecale 72 % 1027 hPa 23 cielo sereno +11° perc. +10.1° Assenti 4.5 NE max 5.3 Grecale 72 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:51

