Previsioni Meteo Bolzano: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 20 Novembre, Bolzano si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da piogge iniziali e un successivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli coperti e precipitazioni, che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a schiarite e cieli sereni nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, con una massima che raggiungerà i 11,4°C intorno a mezzogiorno.

Durante la notte, Bolzano avrà cieli coperti con temperature che si attesteranno intorno ai 7°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà assente, ma l’umidità rimarrà alta, attorno all’87%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a cambiare. Si prevedono piogge leggere che si intensificheranno, con accumuli di pioggia che potranno raggiungere i 1,37 mm. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 7°C, mentre la copertura nuvolosa sarà totale. Il vento sarà debole, proveniente da ovest-nord-ovest.

Nel pomeriggio, ci sarà un netto miglioramento. I cieli si schiariranno progressivamente, portando a condizioni di cielo sereno. La temperatura massima si attesterà intorno ai 11,4°C, con una sensazione di freschezza accentuata dal vento che potrà raggiungere i 15,7 km/h. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più gradevole.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 0,2°C. Il vento continuerà a essere leggero, con raffiche che non supereranno i 5,9 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 64%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Giovedì e Venerdì si prevedono cieli sereni e temperature in calo, con possibilità di gelate notturne. Gli amanti del clima fresco e secco troveranno queste giornate particolarmente gradevoli, mentre le temperature diurne si manterranno su valori accettabili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.9° perc. +6.9° prob. 30 % 0.8 SO max 2.9 Libeccio 91 % 999 hPa 5 pioggia leggera +7° perc. +7° 0.47 mm 2.6 NNE max 6.3 Grecale 96 % 996 hPa 8 pioggia moderata +7.3° perc. +7.3° 1.05 mm 0.3 E max 3.5 Levante 97 % 998 hPa 11 cielo coperto +10.9° perc. +9.6° prob. 64 % 5.8 NNE max 12.5 Grecale 60 % 997 hPa 14 cielo sereno +8.5° perc. +6.1° prob. 28 % 14.7 NNE max 22.1 Grecale 58 % 1000 hPa 17 poche nuvole +2.1° perc. -0.6° prob. 6 % 9.4 NNE max 16.3 Grecale 72 % 1006 hPa 20 cielo sereno +0.4° perc. -1.5° Assenti 5.9 NE max 10 Grecale 66 % 1009 hPa 23 cielo sereno -0.2° perc. -1.8° Assenti 4.9 NE max 7.2 Grecale 62 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.