Previsioni Meteo Bolzano: il bollettino per domani sabato 23 novembre

Sabato 23 Novembre a Bolzano si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima freddo e variabile. Durante la notte, le temperature scenderanno fino a -3,2°C, con cielo sereno e una leggera brezza. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i +6,3°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da nubi sparse. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, ma le temperature inizieranno a calare nuovamente. La sera porterà un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno a -0,5°C.

Durante la notte, Bolzano registrerà un cielo sereno con nubi sparse. Le temperature si manterranno sotto lo zero, con un valore minimo di -3,2°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 7,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 77%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1030 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a risalire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +0,1°C, mentre a mezzogiorno si raggiungerà il picco di +6,3°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con un massimo del 32% di nuvolosità. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra 3,5 km/h e 5,3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, con valori che si attesteranno intorno a +2,7°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, ma la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 23%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con velocità comprese tra 0,8 km/h e 4,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, portando a temperature che scenderanno fino a -0,5°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 91%, e il vento continuerà a soffiare da Nord Est con intensità leggera. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1035 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Bolzano nei prossimi giorni indicano un clima freddo e variabile, con temperature che si manterranno sotto lo zero durante le ore notturne. Si prevede un aumento delle temperature durante il giorno, ma con un rapido abbassamento al calar della sera. Le previsioni del tempo suggeriscono che la settimana successiva potrebbe portare ulteriori variazioni climatiche, con possibili precipitazioni e un aumento della nuvolosità. Gli amanti del freddo e della neve potrebbero trovare soddisfazione nelle condizioni meteorologiche che seguiranno.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno -2.9° perc. -2.9° prob. 6 % 4.8 NE max 7.4 Grecale 79 % 1026 hPa 5 cielo sereno -3.2° perc. -5.3° Assenti 5.3 NNE max 7.8 Grecale 77 % 1030 hPa 8 poche nuvole +0.1° perc. +0.1° Assenti 3.9 N max 6.4 Tramontana 59 % 1031 hPa 11 nubi sparse +5.6° perc. +5.6° Assenti 2.6 N max 3.9 Tramontana 40 % 1029 hPa 14 cielo sereno +5.7° perc. +5.7° Assenti 2.6 SO max 2 Libeccio 43 % 1029 hPa 17 poche nuvole +0.4° perc. +0.4° Assenti 4.1 NE max 5 Grecale 74 % 1033 hPa 20 cielo coperto +0° perc. +0° Assenti 3.2 NE max 4.6 Grecale 74 % 1035 hPa 23 nubi sparse -0.9° perc. -0.9° Assenti 3.9 NE max 4.6 Grecale 73 % 1036 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:32

