Previsioni Meteo Bolzano: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Bolzano indicano un cambiamento significativo rispetto ai giorni precedenti. La giornata inizierà con condizioni di pioggia leggera durante la notte, ma si prevede un miglioramento nel corso della mattina, con l’arrivo di cieli sereni e temperature in aumento. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,5°C nel primo pomeriggio, mentre la sera porterà un abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 4°C.

Durante la notte, Bolzano sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 7°C, con una percezione leggermente più bassa a causa dell’umidità elevata, che si aggirerà attorno all’89%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 9,6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. I cieli si schiariranno e si passerà a nubi sparse e infine a cielo sereno. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 12,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si attesteranno tra i 2,4 km/h e i 6,7 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a caratterizzare la giornata. I cieli rimarranno sereni, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’aria fresca e piacevole. Le condizioni di umidità si manterranno attorno al 40%, contribuendo a un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 4°C. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La velocità del vento si manterrà leggera, con valori che non supereranno i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una notte di pioggia, la mattina e il pomeriggio di Giovedì offriranno cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è importante tenere d’occhio le previsioni meteo per i giorni successivi, poiché si prevede un abbassamento delle temperature e un possibile ritorno di condizioni più instabili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +6.9° perc. +6.3° 0.15 mm 4.8 N max 7.8 Tramontana 87 % 1024 hPa 5 nubi sparse +3.7° perc. +2° prob. 41 % 6.7 NNE max 8.9 Grecale 85 % 1025 hPa 8 cielo sereno +6.7° perc. +5.8° Assenti 5.8 NNE max 9.3 Grecale 65 % 1025 hPa 11 cielo sereno +11.8° perc. +10.2° Assenti 0.9 NO max 7.3 Maestrale 43 % 1022 hPa 14 cielo sereno +12.1° perc. +10.5° Assenti 1.5 SO max 5 Libeccio 44 % 1020 hPa 17 cielo sereno +6° perc. +4.5° Assenti 7.1 NE max 9.3 Grecale 66 % 1023 hPa 20 cielo sereno +4.3° perc. +2.8° Assenti 6.3 NE max 8.2 Grecale 69 % 1026 hPa 23 cielo sereno +4.1° perc. +2.8° Assenti 5.5 NE max 6.3 Grecale 64 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:39

