Previsioni Meteo Lamezia Terme: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

Le previsioni meteo per Lamezia Terme di Lunedì 11 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19,1°C durante la mattina. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche che non supereranno i 16,5 km/h. L’umidità si attesterà su livelli moderati, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1020 hPa.

Durante la notte, Lamezia Terme si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 11,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 76%. La brezza leggera proveniente da Est-Nord Est garantirà un clima gradevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a toccare i 19,1°C alle ore 11:00. L’umidità scenderà al 48%, rendendo l’aria più secca e confortevole. I venti, sempre leggeri, si muoveranno da Sud Est, con velocità che varieranno tra 8,9 km/h e 10,6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando da nubi sparse a una situazione più nuvolosa. Le temperature inizieranno a scendere, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 16,4°C alle ore 15:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 64%, e i venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una brezza fresca.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con cielo che diventerà coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai 13,1°C, mentre l’umidità salirà fino all’84%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono leggere piogge sporadiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lamezia Terme indicano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Martedì e Mercoledì potrebbero portare condizioni meteo variabili, con temperature che continueranno a oscillare attorno ai 15-18°C. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero cambiare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.5° perc. +10.6° Assenti 9.1 ENE max 10.4 Grecale 73 % 1020 hPa 4 cielo sereno +11.2° perc. +10.4° Assenti 9.1 ENE max 10.6 Grecale 74 % 1019 hPa 7 cielo sereno +14.1° perc. +13.2° prob. 5 % 8.9 E max 15.2 Levante 63 % 1020 hPa 10 cielo sereno +18.6° perc. +17.8° prob. 3 % 10.2 SE max 11.2 Scirocco 49 % 1020 hPa 13 nubi sparse +18.6° perc. +17.8° Assenti 11.1 SE max 11 Scirocco 51 % 1018 hPa 16 nubi sparse +14.4° perc. +13.8° Assenti 9.7 ESE max 13.9 Scirocco 74 % 1019 hPa 19 nubi sparse +12.6° perc. +12° prob. 7 % 9.5 E max 14.2 Levante 80 % 1020 hPa 22 cielo coperto +13.1° perc. +12.4° prob. 10 % 9.7 E max 15.8 Levante 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:41

