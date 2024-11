Previsioni Meteo Piacenza: il bollettino per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai +3,4°C e una temperatura percepita di +0,7°C. Il vento soffierà a 10,2 km/h da Ovest-Nord Ovest. Durante la mattina, le temperature saliranno a +6,6°C con un vento più forte a 27,8 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, raggiungendo un massimo di +9,2°C. Sabato, il cielo sarà sereno con temperature di +2,5°C di notte e +7,6°C nel pomeriggio. Domenica, il cielo tornerà coperto con temperature stabili attorno ai +5,6°C. Il fine settimana si preannuncia variabile, con opportunità per attività all’aperto.

Venerdì 22 Novembre

Durante la notte di Venerdì 22 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +3,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di circa +0,7°C. La velocità del vento sarà di 10,2 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 15,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 54%, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, con una pressione atmosferica di 994 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire leggermente, raggiungendo i +6,6°C alle 09:00. La temperatura percepita sarà di +2,4°C. Il vento si farà sentire con una velocità di 27,8 km/h e raffiche fino a 51,7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 3%. L’umidità scenderà al 55% e la pressione atmosferica salirà a 1000 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature toccheranno un massimo di +9,2°C alle 13:00, con una temperatura percepita di +5,9°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest a una velocità di 25 km/h, con raffiche fino a 38,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità scenderà ulteriormente al 45%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a +3,0°C alle 22:00. La temperatura percepita sarà di -0,9°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 15,9 km/h, con raffiche fino a 29,6 km/h. L’umidità si manterrà al 51% e la pressione atmosferica salirà a 1018 hPa.

Sabato 23 Novembre

Nella notte di Sabato 23 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +2,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di circa -1,4°C. La velocità del vento sarà di 15,6 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 29,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà al 53%, con una pressione atmosferica di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +4,8°C alle 09:00. La temperatura percepita sarà di 2°C. Il vento si farà sentire con una velocità di 12 km/h e raffiche fino a 19,5 km/h. Non si prevedono piogge e l’umidità scenderà al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature toccheranno un massimo di 7,6°C alle 13:00, con una temperatura percepita di 6,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest a una velocità di 8 km/h, con raffiche fino a 9,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà al 47%.

Nella sera, il cielo diventerà coperto, con temperature che scenderanno a +3,6°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di +3,6°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 2,5 km/h, con raffiche fino a 3,1 km/h. L’umidità si manterrà al 62% e la pressione atmosferica salirà a 1033 hPa.

Domenica 24 Novembre

Durante la notte di Domenica 24 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai +3,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di circa +3,3°C. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà al 63%, con una pressione atmosferica di 1033 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a +5,8°C alle 09:00. La temperatura percepita sarà di +5°C. Il vento si farà sentire con una velocità di 5 km/h e raffiche fino a 7,3 km/h. Non si prevedono piogge e l’umidità scenderà al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto e le temperature toccheranno un massimo di +6,8°C alle 12:00, con una temperatura percepita di +6°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest a una velocità di 5,9 km/h, con raffiche fino a 7,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà al 55%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a +5,6°C alle 22:00. La temperatura percepita sarà di +4,3°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 6,6 km/h, con raffiche fino a 9,4 km/h. L’umidità si manterrà al 67% e la pressione atmosferica scenderà a 1032 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Piacenza si preannuncia variabile, con un Venerdì sereno e temperature in aumento, un Sabato prevalentemente sereno che si trasformerà in nuvoloso nella sera, e una Domenica caratterizzata da cielo coperto e temperature stabili. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare del Venerdì e del Sabato, mentre la Domenica potrebbe risultare meno favorevole per le uscite.

