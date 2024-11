Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Rosignano Marittimo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 6°C e i 11,8°C, mentre i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali. L’umidità si attesterà attorno al 45%, garantendo un’atmosfera piuttosto secca.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno inizialmente con nubi sparse e una temperatura di circa 6,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 37%, con venti leggeri che soffieranno a 9,7 km/h da Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, raggiungendo un cielo sereno intorno all’1:00, con una temperatura che scenderà a 6°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 10,5°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, oscillando tra il 28% e il 42%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 4,3 km/h e 6,9 km/h.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 11,8°C intorno alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 10%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 9 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che passerà dal 40% delle 20:00 fino a raggiungere il 76% alle 23:00. Le temperature si manterranno attorno agli 8°C, con venti che continueranno a soffiare da Est – Sud Est a una velocità di circa 10,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rosignano Marittimo mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un’alternanza tra cieli sereni e parzialmente nuvolosi. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto, sebbene si consiglia di indossare abbigliamento adeguato per le temperature più fresche, specialmente durante le ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.7° perc. +3.9° Assenti 8.1 NE max 8.4 Grecale 44 % 1020 hPa 5 poche nuvole +5° perc. +2.9° Assenti 9 ENE max 8.4 Grecale 45 % 1023 hPa 8 nubi sparse +6.5° perc. +5.1° Assenti 7.2 ENE max 7.2 Grecale 42 % 1026 hPa 11 nubi sparse +10.5° perc. +8.4° Assenti 4.3 E max 6.2 Levante 32 % 1028 hPa 14 cielo sereno +11.8° perc. +10° Assenti 9 S max 13.6 Ostro 40 % 1028 hPa 17 cielo sereno +8.7° perc. +7.1° Assenti 9.9 ESE max 11.9 Scirocco 48 % 1030 hPa 20 nubi sparse +7.8° perc. +5.8° Assenti 10.7 ESE max 11.9 Scirocco 48 % 1031 hPa 23 nubi sparse +8° perc. +6.1° Assenti 10.5 ESE max 12.7 Scirocco 41 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:45

