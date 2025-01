La Danimarca teme che Trump sia molto serio nell’acquisire la Groenlandia

MeteoWeb

Quando il Presidente eletto degli USA, Donald Trump, ha pensato di acquistare la Groenlandia dalla Danimarca durante la sua prima amministrazione, il Primo Ministro danese ha definito l’idea “assurda” e lo ha respinto categoricamente. Ora, i funzionari danesi vengono avvertiti dagli alleati e dai consiglieri di Trump che fa sul serio, hanno detto alla CNN diversi funzionari danesi. E stanno valutando attentamente come rispondere senza innescare una rottura importante con uno stretto alleato e membro della NATO. “L’ecosistema che supporta questa idea è completamente diverso ora” rispetto al 2019, quando Trump l’ha proposta per la prima volta, ha affermato un alto funzionario danese. “Questo sembra molto più serio“, ha affermato un altro alto funzionario.

Trump ha affermato che “abbiamo bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale”.

Interrogato sui commenti di Trump, il Segretario di Stato uscente Antony Blinken ha detto che “l’idea espressa sulla Groenlandia non è ovviamente buona, ma forse ancora più importante, è ovvio che non accadrà, quindi probabilmente non dovremmo perdere molto tempo a parlarne”.

I funzionari danesi affermano di non essere necessariamente d’accordo: una conversazione franca sulle osservazioni di Trump, piuttosto che presumere che non sia serio, sarà probabilmente l’unico modo per evitare una crisi, hanno detto alla CNN. A tal fine, il Ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen ha segnalato che il Paese desidera discutere di più la questione con la nuova amministrazione Trump. “Siamo aperti a un dialogo con gli americani su come possiamo eventualmente cooperare ancora più strettamente di quanto facciamo per garantire che le ambizioni americane siano soddisfatte“, ha detto Rasmussen ai giornalisti.

Le idee di Trump

Gli Stati Uniti hanno lavorato a lungo a stretto contatto con la Danimarca nell’Artico e in Groenlandia, dove gli Stati Uniti mantengono la loro base militare più settentrionale. Trump ha anche avvertito che la Danimarca potrebbe dover affrontare dazi elevati se non rinuncia al controllo della Groenlandia e ha rifiutato di escludere un’azione militare per prenderla con la forza.

Il figlio maggiore di Trump, Donald Trump Jr., ha visitato la Groenlandia a titolo personale, un viaggio che è stato attentamente monitorato dai funzionari danesi ma che non ha comportato alcun incontro ufficiale con il governo.

A dimostrazione di quanto voglia essere coinvolto in questa questione, Trump ha chiamato a un incontro che Trump Jr. ha avuto con i residenti di Nuuk, in Groenlandia, e ha detto che gli Stati Uniti e il mondo “hanno bisogno” della Groenlandia perché è così strategicamente posizionata.

Le reazioni

I commenti di Trump stanno già creando tensione con i partner e gli alleati degli Stati Uniti. Il Primo Ministro della Groenlandia, Mute Egede, ha segnalato che il territorio non vuole impegnarsi nel tira e molla politico tra Stati Uniti e Danimarca. “La Groenlandia appartiene al popolo della Groenlandia“, ha detto. “Il nostro futuro e la lotta per l’indipendenza sono affari nostri”.

Anche Francia e Germania hanno risposto, con il cancelliere tedesco Olaf Scholz che ha affermato: “il principio dell’inviolabilità dei confini si applica a ogni Paese… non importa se sia molto piccolo o molto potente”, e il Ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha affermato: “ovviamente non c’è dubbio che l’Unione Europea lascerebbe che altre nazioni del mondo attaccassero i suoi confini sovrani”.

I funzionari USA osservano la spinta all’indipendenza della Groenlandia

La Groenlandia è stata a lungo considerata la chiave per gli interessi della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, in particolare per respingere un possibile attacco russo. Ma durante il primo mandato di Trump, i funzionari della sicurezza nazionale erano particolarmente preoccupati per le attività della Cina nell’Artico, che a quel punto erano una minaccia relativamente nuova, ha detto un ex consigliere senior di Trump alla CNN.

Tuttavia, funzionari statunitensi e danesi affermano di non comprendere l’ossessione del Presidente in arrivo per l’acquisizione della Groenlandia, che Trump ha definito “una necessità assoluta“, in particolare perché gli Stati Uniti hanno già un accordo di difesa decennale con il territorio che ha consentito agli Stati Uniti di creare una presenza militare significativa, tra cui truppe e sistemi radar, sull’isola più grande del mondo.

Ma un funzionario della difesa ha anche riconosciuto che c’è preoccupazione per la spinta della Groenlandia verso l’indipendenza dalla Danimarca, un importante alleato degli Stati Uniti e della NATO. Se la Groenlandia dovesse diventare indipendente, ciò potrebbe rendere l’isola più instabile politicamente e più vulnerabile all’influenza russa e cinese.

È anche “discutibile” se la Groenlandia sarebbe ancora un membro della NATO se dichiarasse l’indipendenza, ha affermato il funzionario. “La Danimarca è un fedele alleato della NATO e finché la Groenlandia rimarrà parte del Regno di Danimarca, come lo è ora, e parte della NATO, allora non saremo meno sicuri in quella situazione“, ha affermato il funzionario. Ma il rapporto tra Stati Uniti e Groenlandia diventa più “ambiguo” se la Groenlandia decide di dichiarare l’indipendenza, ha detto il funzionario. “Potrebbe essere una buona notizia quando si trasforma in qualcosa di stabile, oppure potrebbe andare diversamente“, ha detto il funzionario. “E penso che sia da lì che deriva gran parte di questa conversazione. Riconosciamo che c’è una sorta di transizione in atto in mezzo a una situazione geopolitica che non vedevamo da un po’ di tempo. E la gente si sta ponendo delle domande”.

La cooperazione militare della Cina con la Russia nell’Artico è cresciuta solo negli ultimi cinque anni. Cina e Russia conducono regolarmente pattugliamenti aerei congiunti lì e, a ottobre, la Guardia Costiera cinese ha affermato di essere entrata nelle acque dell’Oceano Artico per la prima volta con i russi. Il Pentagono ha avvertito nella sua strategia artica lo scorso luglio che la collaborazione ha il “potenziale per alterare la stabilità e il quadro delle minacce dell’Artico”.

Il cambiamento climatico sta anche sciogliendo i ghiacci e aprendo nuove vie d’acqua nell’Artico, rendendolo un’area ancora più contesa per la navigazione e la proiezione di potenza militare.

Tuttavia, assumere il controllo dell’amministrazione della sicurezza della Groenlandia sarebbe un duro lavoro per gli Stati Uniti e richiederebbe nuovi investimenti, hanno affermato funzionari statunitensi e danesi. La Royal Danish Navy è attualmente responsabile del pattugliamento delle acque attorno alla Groenlandia e della rottura del ghiaccio lungo la sua costa, una responsabilità che gli Stati Uniti dovrebbero probabilmente assumersi con la loro vecchia flotta di rompighiaccio. La Danimarca aiuta anche a monitorare vaste aree della Groenlandia con pattuglie di slitte trainate da cani.

Il funzionario della difesa ha affermato che, come minimo, i commenti di Trump hanno aggiunto urgenza a una discussione già importante sul valore dell’Artico per gli interessi della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. “Dimostra che questo posto, la Groenlandia, ha un enorme valore geostrategico per il mondo”, ha affermato.

