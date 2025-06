Maltempo Emilia Romagna: raffiche oltre 100km/h, allagamenti, alberi caduti

MeteoWeb

È di numerosi interventi dei Vigili del Fuoco, danni, allagamenti, alberi caduti il bilancio dei forti temporali che per tutto il pomeriggio hanno sferzato l’Emilia e parte della Romagna. Il problema principale sono le raffiche di vento che hanno superato in alcuni casi anche i 100km/h. Le province interessate sono state quelle di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna e Ferrara. Nel Modenese, le piogge hanno fatto registrare cumulate che hanno superato nei territori dell’Unione del distretto ceramico e dell’Unione Terre di Castelli la soglia di 30mm di pioggia in un’ora e in alcuni punti anche di 70mm in tre ore. Complessivamente in tutto il territorio collinare e pedecollinare si sono registrate cumulate dai 40 agli 80mm.

Nel Reggiano, la circolazione nella linea ferroviaria convenzionale è stata sospesa tra Reggio Emilia e Sant’Ilario, poi è tornata alla normalità. Una violenta grandinata ha, invece, colpito la zona del Ravennate. È ancora in corso il monitoraggio dell’Agenzia regionale di Protezione Civile. Alle 18 gli interventi dei Vigili del Fuoco erano stati in totale 34.

“La richiesta è quella di attenersi alle indicazioni dei sindaci e delle autorità per evitare qualsiasi rischio finché la situazione non sarà tornata alla normalità“, sottolineano il Presidente della Regione, Michele de Pascale, e la sottosegretaria con delega alla Protezione Civile, Manuela Rontini.

