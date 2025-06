Svelati tutti i segreti degli attacchi degli USA all’Iran: i bombardieri hanno sorvolato la Sicilia

MeteoWeb

Gli Stati Uniti d’America stanno fornendo tutti i dettagli sull’attacco militare al programma nucleare iraniano. Il Segretario alla Difesa USA, Pete Hegseth: “Abbiamo distrutto il programma nucleare iraniano. Gli attacchi all’Iran sono stati un incredibile e travolgente successo. Gli Stati Uniti non hanno preso di mira truppe o cittadini iraniani. Gli Stati Uniti non cercano la guerra, ma agiranno con decisione quando il nostro popolo e i nostri partner saranno minacciati“. Il Segretario alla Difesa Hegseth ha poi aggiunto che l’attacco alle strutture nucleari iraniane è stata la missione operativa B-2 più lunga dal 2001, quando c’è stata l’invasione USA dell’Afghanistan.

Hegseth ha aggiunto che “Questa missione non riguardava e non riguarda il cambio di regime. Il Presidente ha autorizzato un’operazione di precisione per neutralizzare le minacce ai nostri interessi nazionali poste dal programma nucleare iraniano“. “La nostra valutazione – ha aggiunto – è che tutte le nostre munizioni di precisione hanno colpito dove volevamo che colpissero e hanno avuto l’effetto desiderato, il che significa che soprattutto a Fordow, che era l’obiettivo principale, crediamo di aver ottenuto la distruzione delle capacità in quel luogo“.

Il Vice-Presidente USA, JD Vance, ha detto: “Noi non siamo in guerra con l’Iran. Siamo in guerra con il programma nucleare iraniano“.

Il Capo dello Stato Maggiore degli Stati Uniti, Dan Caine, ha fornito tutti i dettagli sull’operazione innanzitutto chiarendo che l’attacco all’Iran è stata chiamata “Operazione Midnight Hammer“. Il generale Dan Caine afferma che l’operazione ha coinvolto 7 bombardieri B-2 decollati dagli Stati Uniti verso est e che altri bombardieri B-2 si sono diretti verso ovest come diversivo. Questo significa, come mostrato chiaramente dalle mappe, che i bombardieri che hanno colpito l’Iran hanno attraversato l’oceano Atlantico e il Mediterraneo, sorvolando la Sicilia, sia all’andata che al ritorno. Inoltre, un sottomarino della Marina statunitense ha lanciato due dozzine di missili Tomahawk contro obiettivi infrastrutturali chiave a Isfahan, mentre i bombardieri B-2 entravano nello spazio aereo iraniano.

Il generale Caine ha aggiunto che oltre 120 aerei e 7 bombardieri B-2 sono stati coinvolti negli attacchi. Sono stati lanciati 14 MOP contro 2 impianti nucleari e tre impianti sono stati distrutti. “Prima che i B2 raggiungessero obiettivi all’interno dell’Iran, vennero impiegate tattiche di inganno compresi esche utilizzando jet di quarta e quinta generazione inviati per primi ad alta quota e ad alta velocità per attirare potenziali caccia nemici e minacce terra-aria” ha concluso Caine.

Complessivamente sono state sganciate 14 bombe MOP (anti-bunker) durante l’operazione (12 sul sito nucleare di Fordow e 2 su Natanz). In totale, durante l’operazione sono state sganciate 75 munizioni di precisione e vi hanno partecipato 125 aerei militari statunitensi. Questo è stato il più grande attacco nella storia americana che ha coinvolto bombardieri strategici B-2 Spirit e il secondo volo più lungo, 37 ore direttamente dall’America.