Esplosione Roma, Mannino: “avvenuta forte perdita di GPL, effetti a centinaia di metri”

“È avvenuta una forte perdita di GPL durante il rifornimento. Poi si è innescata la prima esplosione a cui ha fatto seguito una seconda più forte”. Lo dice il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino, a RaiNews24 parlando dell’incidente avvenuto questa mattina in via dei Gordiani a Roma. “Molte sono le strutture che sono state coinvolte – aggiunge – il raggio di danno è stato molto grande, anche a centinaia di metri. Per quanto riguarda l’inquinamento devo dire che il GPL è un gas pulito per cui non c’è stata grande fuoriuscita di sostanze tossiche ma è possibile la presenza di diossine da materiali plastici coinvolti nell’incendio”.

“Stiamo completando le operazioni di spegnimento, attualmente sono rimasti solo piccoli residui di fiamme”, ha spiegato Mannino, precisando che ora da affrontare “c’è tutta la parte di verifica delle condizioni di sicurezza degli edifici che si trovano lì vicino“. In molte di queste abitazioni, ha sottolineato il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, “ci sono state rotture di vetri e fusione delle tapparelle” e perciò “vanno verificate le condizioni di sicurezza” degli stabili.