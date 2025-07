Esplosione Roma, Pichetto: “il mio pensiero a feriti e soccorritori”

MeteoWeb

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto segue con attenzione gli sviluppi dell’esplosione avvenuta nel quartiere Prenestino, a Roma, ed è in contatto con ISPRA per un primo aggiornamento sugli eventuali effetti ambientali dell’accaduto.

“In questo momento – dichiara il Ministro – il mio pensiero va innanzitutto ai feriti, così come desidero ringraziare quanti, con coraggio e professionalità, stanno operando nei soccorsi e nella messa in sicurezza di uno scenario tanto critico”.