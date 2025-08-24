Maltempo, Romagna “colpita da supercella marittima, temporale che si autorigenera dal mare”

MeteoWeb

La tempesta che ha travolto la Romagna è stata “un’autentica supercella marittima, ovvero un nucleo temporalesco che si autorigenera quando carica umidità dal mare (caldo)“: è quanto riporta il Comune di Rimini, dove la supercella ha scaricato 74 millimetri di cumulata totale, con 30/50 millimetri in circa 20 minuti, raffiche di vento in costa e grandine. Sono arrivate circa trenta segnalazioni per allagamenti e, grazie all’intervento delle squadre di emergenza, i sottopassi invasi dall’acqua stanno progressivamente riaprendo. Anthea è intervenuta in diversi punti per la rimozione di rami e alberi caduti. Con il deflusso regolare delle acque, la situazione è tornata rapidamente alla normalità: non si registrano danni significativi agli stabilimenti balneari e già dalla mattinata i bagnanti hanno potuto frequentare le spiagge.

La centrale operativa provinciale dei Vigili del Fuoco ha comunque ricevuto circa 300 richieste di intervento, principalmente per allagamenti e alberi caduti. Anche a Riccione alcuni sottopassi sono stati allagati, ma al momento l’emergenza è sotto controllo. In viale Verdi la polizia locale e i vigili del fuoco hanno recuperato un’auto bloccata dall’acqua, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti.

“Oggi, con il ritorno del sole, Riccione è pronta ad accogliere cittadini e turisti, confermandosi una città attenta, resiliente e sempre ospitale“, ha affermato il sindaco Daniela Angelini.

Cos’è una supercella marittima

Una supercella marittima è un particolare tipo di temporale che si sviluppa sopra il mare, caratterizzato da un nucleo temporalesco capace di autorigenerarsi grazie al continuo apporto di umidità e calore fornito dalla superficie marina. A differenza dei temporali ordinari, che tendono a esaurirsi rapidamente, questo sistema rimane attivo più a lungo perché l’aria calda e umida che risale dal mare alimenta costantemente le correnti ascensionali al suo interno. Tale meccanismo può produrre fenomeni intensi come piogge torrenziali, grandine e forti raffiche di vento, risultando quindi potenzialmente pericoloso nelle aree costiere.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.