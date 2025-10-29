Il passaggio dell’uragano Melissa in Giamaica: immagini di devastazione | VIDEO

L’uragano Melissa, di categoria 5 e con venti di quasi 300km/h, ha colpito la Giamaica ieri causando devastazioni estese nel sud-ovest, inclusi allagamenti massicci che hanno sommerso parrocchie come St. Elizabeth e Clarendon e diviso Montego Bay in due. Il Sangster International Airport di Montego Bay è completamente inondato e devastato. Circa il 70-77% dell’isola è rimasto senza elettricità, con oltre mezzo milione di utenze colpite, e interruzioni di acqua e comunicazioni in diverse aree. La tempesta ha lasciato case e ospedali distrutti, strade bloccate da frane e alberi sradicati, aeroporti chiusi e colture agricole sommerse. Oltre 25.000 persone sono state evacuate in rifugi.

Ma la potenza di Melissa ha colpito anche altre isole dei Caraibi, come Cuba e Haiti, seminando altri danni e vittime a causa dei suoi venti distruttivi, delle sue piogge estreme e delle devastanti inondazioni che ha generato. Ora l’allerta passa alle Bahamas.