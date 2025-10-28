L’enorme uragano Melissa: coprirebbe l’intera Francia

L’uragano Melissa sta terrorizzando i Caraibi, con i suoi venti di oltre 290km/h e i devastanti effetti previsti in particolare su Giamaica e Cuba: si prevedono piogge estreme, in grado di causare inondazioni potenzialmente letali, oltre ad innalzamenti di marea fino a 4 metri. La tempesta è la più forte del 2025 finora e tutti i suoi numeri evidenziano la sua potenza, dalla pressione scesa fino a 892hPa (solo due uragani atlantici hanno mai avuto una pressione centrale più bassa) fino ai venti e alla temperatura dell’occhio. Un altro aspetto rilevante di Melissa sono le sue dimensioni mastodontiche: la sua superficie copre circa 500.000km². Per farsi un’idea, basta paragonare l’uragano Melissa alla Francia: l’intero territorio francese sarebbe soggetto alla sua influenza.

Il landfall è imminente: saranno giorni lunghissimi per le isole dei Caraibi, Giamaica e Cuba su tutte.