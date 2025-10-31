Maltempo Calabria, treni sospesi sulla linea Crotone – Catanzaro Lido

Il maltempo che sta colpendo con forza la Calabria, soprattutto la fascia ionica tra Catanzarese e Crotonese, fa sentire i suoi effetti anche sul traffico ferroviario. Sulla linea Crotone – Catanzaro Lido, dalle ore 11:45, la circolazione ferroviaria è sospesa per i danni causati dalle avverse condizioni metereologiche. I treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni, rende noto Rfi. Attivato il servizio sostitutivo con bus.

