Allerta Meteo, è allarme in Calabria, Sicilia, Sardegna e Malta per un nuovo violento Ciclone in arrivo nel weekend: domenica sarà un mostro profondo 987hPa sullo Jonio

Inizia sotto i peggiori auspici il weekend che traghetterà questo 20026 da gennaio (sabato 31) a febbraio (domenica 1) sotto il profilo meteorologico al Sud Italia. Un fronte temporalesco molto intenso, infatti, si sta abbattendo sul basso Tirreno con una spaventosa Wall Cloud in Calabria e pioggia a dirotto in tutta l’area. Ma è il transito di un nuovo ciclone denominato Patricia II, in quanto minimo secondario di una più estesa perturbazione atlantica, a fare paura a Sardegna, Sicilia, Calabria e Malta in vista del fine settimana. La nuova tempesta seguirà la traiettoria del Ciclone Harry, che ha lasciato una falla barica enorme nel cuore del Mediterraneo.

Il nuovo Ciclone, infatti, sabato si troverà sulla Sardegna e molto rapidamente si sposterà in serata su Sicilia e Malta, per poi posizionarsi sul mar Jonio domenica dove diventerà un mostro di maltempo profondo addirittura 987hPa, con venti impetuosi, mare agitato e precipitazioni abbondanti anche in Puglia e Basilicata, oltre che in Calabria e Sicilia. La neve cadrà abbondante oltre i 1.200/1.300 metri di quota con accumuli straordinari (oltre 60cm in poche ore) su Sila e Pollino. Attenzione alle piogge torrenziali che colpiranno tutto il territorio sardo, siciliano e calabrese, con particolare entità sulla Calabria domenica. I venti fanno paura: il maestrale di sabato sera supererà i 140km/h a Malta, provocando furiose mareggiate. Massima attenzione.

