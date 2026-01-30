Il terremoto magnitudo 5.1 nello Jonio e la frana di Niscemi: una possibile concausa, ma lo scivolamento dell’altopiano resta un fenomeno ineluttabile

La quiete dell’alba del 10 gennaio 2026 è stata bruscamente interrotta da un terremoto di magnitudo 5.1 registrato alle ore 5:53 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel Mar Ionio, a breve distanza dalla costa di Capo Spartivento, in provincia di Reggio Calabria. L’evento, caratterizzato da una profondità ipocentrale di circa 65 chilometri, ha prodotto una sollecitazione diffusa su un’area molto ampia del Sud Italia, una tipologia di sisma che, proprio per la sua origine profonda, è in grado di trasmettere energia lontano dall’epicentro e di interagire con sistemi geologici già fragili. In questo contesto si inserisce l’ipotesi del possibile ruolo del terremoto ionico come concausa della frana di Niscemi.

Non si tratta di attribuire al sisma la responsabilità diretta del fenomeno, ma di evidenziare come una scossa di questo tipo possa aver contribuito ad accelerare un processo naturale già in atto, agendo su un equilibrio precario del versante. L’ipotesi si rafforza proprio considerando la profondità dell’evento, che rende plausibile una trasmissione di stress capace di interessare anche territori distanti, senza produrre effetti immediatamente evidenti ma favorendo un progressivo indebolimento delle masse instabili.

Un territorio predetto

È fondamentale chiarire che la frana di Niscemi non nasce con il terremoto né con le condizioni meteorologiche più recenti. Si tratta di un fenomeno che esiste in natura a prescindere da piogge e sismi, come dimostrano i numerosi precedenti del passato, documentati anche in tempi antichi. Il territorio presenta una fragilità strutturale che affonda le radici nella sua storia geologica e geomorfologica, rendendo i versanti predisposti all’instabilità da secoli.

In questo senso, eventi esterni come precipitazioni intense o scosse sismiche non fanno altro che inserirsi in un quadro già compromesso, funzionando da innesco o da acceleratore di dinamiche profonde e lente. La frana è quindi l’espressione di un dissesto che matura nel tempo, non un episodio improvviso generato da un singolo fattore.

Il terremoto come possibile fattore accelerante di un processo già avviato

Il sisma del 10 gennaio 2026 può essere letto come una possibile concausa perché le vibrazioni sismiche, anche quando non producono danni immediati visibili, sono in grado di modificare l’assetto interno dei terreni, favorire microfratture, ridurre la coesione dei materiali e rendere un versante più sensibile agli stress successivi. In un sistema già prossimo alla soglia di instabilità, anche una sollecitazione moderata può anticipare il momento del collasso o amplificarne l’evoluzione.

Non si tratta dunque di un rapporto semplice di causa-effetto, ma della somma di fattori che agiscono su un ambiente predisposto. Il terremoto non crea la frana dal nulla, ma può contribuire a far emergere un problema latente, rendendo più rapida una crisi che era già inscritta nella natura del territorio.

Il valore di M design e le implicazioni per la ricostruzione o il trasferimento del paese

Questa lettura assume un peso particolare se inserita nella prospettiva della ricostruzione o dell’eventuale trasferimento dell’abitato. Nell’articolo dedicato al terremoto ionico era stato richiamato il valore di M design , quasi in senso profetico, come parametro fondamentale per la progettazione in aree sismicamente attive. Oggi quel riferimento appare ancora più attuale, perché evidenzia come la pianificazione debba tener conto non solo della pericolosità sismica in senso stretto, ma anche dell’interazione tra terremoti e instabilità dei versanti, ad esempio utilizzando il metodo NDSHA, che offre un’alternativa fisica e deterministica alla modellazione dell’azione sismica coerente con la definizione di M design ,. Il paragrafo 3.2.3.6 dell’attuale normativa NTC (Norme tecniche per le costruzioni, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 42 del 20-02-2018), infatti, è lo strumento normativo che rende il metodo NDSHA utilizzabile nel quadro legislativo italiano.

Se un territorio è strutturalmente predisposto al dissesto e al tempo stesso può essere interessato da eventi sismici capaci di produrre effetti indiretti, ogni scelta urbanistica deve basarsi su una valutazione integrata dei rischi. La frana di Niscemi diventa così un caso emblematico della necessità di affrontare insieme geologia, sismicità e uso del suolo.

La frana di Niscemi non è il risultato di un singolo evento, ma l’espressione di una vulnerabilità antica. Il terremoto del 10 gennaio 2026 può aver agito come possibile concausa, accelerando un processo già in corso, ma il fenomeno resta fondamentalmente naturale e indipendente da meteo e sismi, come confermano i numerosi esempi storici.

Ciò che emerge con chiarezza è che non ci si trova di fronte a un’emergenza isolata, bensì a una crisi che nasce da lontano e che oggi impone scelte strutturali. Riconoscere il ruolo potenziale del terremoto significa ampliare lo sguardo, comprendere la complessità del sistema e costruire strategie di lungo periodo, compresa la delocalizzazione, perché solo così sarà possibile ridurre il rischio e affrontare in modo consapevole il futuro del territorio.