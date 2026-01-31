Niscemi, monitoraggio e sistemazione della frana definiti “urgenti” già nel 1997: cosa riportava l’ordinanza in Gazzetta Ufficiale

Il monitoraggio della frana di Niscemi e le conseguenti opere di messa in sicurezza erano state definite “urgenti” già nell’ottobre 1997, quando nella Gazzetta Ufficiale del novembre successivo si ravvisava “l’urgenza di procedere al monitoraggio dell’area in frana, all’acquisizione degli elementi tecnici conoscitivi preliminari e alla successiva redazione del progetto di sistemazione dell’area in frana“. Negli stessi giorni, l’allora Sottosegretario alla Protezione Civile, Franco Barberi, aveva detto che sarebbe stato possibile evitare la frana e che questa era stata la conseguenza di una ‘malamministrazione‘.

Nella stessa ordinanza del 29 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 1997, venivano indicati i finanziamenti per gli interventi, ossia una parte dei 250 miliardi di lire assegnati alla Regione Sicilia nel 1996 per interventi contro il dissesto idrogeologico e 3 miliardi di lire stanziati nell’aprile 1996, anche questi per “fronteggiare l’emergenza idrica nella Regione Siciliana” e che risultavano non utilizzati “entro il termine dello stato d’emergenza, scaduto il 31 dicembre 1996“.

In quegli stessi giorni Barberi osservava che i tecnici avevano trovato “una situazione di completo disordine: nessun drenaggio, acque superficiali, bianche e nere, riversate in questo rione senza alcuna canalizzazione. E tutto questo nonostante ci fosse sulla zona un vincolo idrogeologico”. La situazione davanti alla quale ci si trovava, aveva detto ancora, era “una pagina di un’ordinaria malamministrazione” che aveva provocato “danni irreparabili” e che andava definito “un percorso di risanamento del versante e ricostruire tutto quello che è stato distrutto. Il terremoto non si può evitare, questa frana si sarebbe potuta evitare gestendo meglio il territorio”.