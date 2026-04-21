Il maltempo scende verso il Centro-Sud: piogge e temporali dall’Umbria alla Puglia | LIVE

Dopo aver colpito il Nord Italia con fenomeno violenti, tra cui grandine di grosse dimensioni in Emilia Romagna e Lombardia nelle scorse ore, il baricentro del maltempo si sta spostando verso il Centro-Sud, in particolare lungo il versante adriatico. Nelle ore centrali della giornata, le Marche sono state colpite in pieno da piogge e temporali, che ora insistono su alcune zone di Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e Puglia. Un intenso temporale ha colpito anche Pescara nel corso del pomeriggio. I fenomeni sono più organizzati tra Abruzzo e Umbria, con sconfinamenti nel Lazio, mentre nel Molise e in Puglia si tratta di fenomeni più isolati, ma comunque intensi.

I dati pluviometrici più rilevanti finora nelle regioni del Centro-Sud interessate dai fenomeni indicano: 29mm a Senigallia, Osimo, Polverigi, 28mm ad Ancona, 25mm a Montefelcino, 24mm a San Lorenzo Nuovo, 23mm a Urbino, 22mm a Falconara Marittima, 20mm a Castelfidardo, Porto Sant’Elpidio, 16mm a Cagnano Amiterno, 14mm a Macerata, 12mm a Nereto, 10mm a Collescipoli, 7mm ad Agnone, 4mm ad Altamura.

Calo delle temperature

Responsabile di questa ondata di maltempo è una vasta massa d’aria polare che è scivolata con violenza verso le latitudini mediterranee, portando un deciso calo delle temperature, evidente anche dal confronto tra il settore adriatico e quello tirrenico. Mentre su quest’ultimo si registrano attualmente valori di oltre +20°C, sul versante adriatico le temperature si mantengono di 6-7°C sotto la media stagionale. Segnaliamo gli attuali +12°C ad Ancona, Macerata, +13°C a Urbino, Jesi, +14°C a Chieti.

Nella giornata di domani, mercoledì 22 aprile, il fronte freddo continuerà la sua marcia verso sud, coinvolgendo non solo l’Abruzzo e il Molise, ma scivolando verso il Lazio, la Campania, la Basilicata e la Calabria.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: