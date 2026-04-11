Trump celebra il successo di Artemis II: “prossima fermata Marte”

Il rientro trionfale della navicella Orion nelle acque del Pacifico ha trovato un osservatore d’eccezione nel Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha seguito con estrema attenzione le fasi conclusive della missione Artemis II. Mentre l’equipaggio composto da Wiseman, Glover, Koch e Hansen affrontava le delicate manovre di ammaraggio al largo di San Diego, la Casa Bianca ha confermato che il Presidente USA ha assistito in tempo reale all’evento. Trump si trovava in Virginia per un appuntamento politico del movimento Maga, ma ha espressamente richiesto l’allestimento di schermi televisivi per sé e per i suoi ospiti per non perdere nemmeno un istante dello storico ritorno. La conclusione perfetta del viaggio, culminata con la discesa dei paracadute nel cielo della California, ha suscitato l’immediato entusiasmo del Presidente, che ha voluto sottolineare l’importanza strategica di questo traguardo per l’orgoglio nazionale e il futuro dell’egemonia spaziale americana nel mondo, ribadendo il sostegno totale della sua amministrazione al programma lunare.

L’elogio all’equipaggio e l’invito alla Casa Bianca

Poco dopo la conferma del successo delle operazioni di recupero e della messa in sicurezza degli astronauti, Trump ha affidato al suo social network, Truth, un messaggio di congratulazioni rivolto direttamente ai protagonisti dell’impresa. “Congratulazioni al grande e talentuosissimo equipaggio di Artemis II“, ha scritto il Presidente, definendo l’intero viaggio come un’impresa spettacolare. Nel suo post, Trump ha lodato la perfezione tecnica dell’atterraggio, esprimendo il proprio orgoglio istituzionale per il lavoro svolto dalla NASA e dai partner che hanno reso possibile il superamento dei record stabiliti oltre 50 anni fa.

Il Presidente ha inoltre annunciato l’intenzione di accogliere personalmente Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen a Washington. L’invito ufficiale alla Casa Bianca rappresenta il riconoscimento formale per un successo che Trump considera un pilastro della sua visione di rinascita tecnologica e industriale statunitense.

La visione per il futuro: dalla Luna al salto verso Marte

Le dichiarazioni presidenziali non si sono limitate alla celebrazione del momento, ma hanno immediatamente rilanciato gli obiettivi a lungo termine della politica spaziale statunitense. Il messaggio si è concluso con una chiara dichiarazione d’intenti che guarda già oltre l’attuale successo del 2026. “Lo rifaremo e poi, prossimo passo: Marte!“, ha proclamato Trump, confermando la volontà di mantenere il ritmo serrato del programma Artemis per i prossimi anni.

Questo endorsement politico garantisce una spinta decisiva verso la missione Artemis III e la successiva costruzione di una base permanente sulla superficie lunare. L’obiettivo dichiarato resta quello di utilizzare il nostro satellite come trampolino di lancio fondamentale per l’invio dei primi esseri umani sul Pianeta Rosso, trasformando il rientro di “Integrity” in una tappa intermedia di un percorso ancora più ambizioso e senza precedenti nella storia dell’umanità.