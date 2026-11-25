L’Italia si prepara ad una nuova ondata di maltempo che porterà forti piogge da Nord a Sud e abbondanti nevicate sulle regioni di Nord-Est. Particolare attenzione dovrà essere posta tra Campania, Lazio e Molise per forti piogge, in grado di determinare allagamenti e dissesti. Il maltempo in arrivo trova conferma nei bollettini meteo emessi dalla Protezione Civile nazionale, che però incredibilmente ha valutato di non emettere l’allerta meteo nazionale. È stata, tuttavia, diramata l’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su settori di Campania e Molise. Diramata anche allerta gialla in altre 10 regioni per rischi idraulico, rischio idrogeologico e rischio temporali.

Di seguito, i bollettini meteo della Protezione Civile per 25, 26 e 27 novembre.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 25 novembre 2026

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, alta Toscana, zone interne del Lazio meridionale, sui settori occidentali di Abruzzo e Molise e sui settori interni settentrionali e versante tirrenico della Campania, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino ad elevati sui settori occidentali dell’Abruzzo meridionale, sulle zone interne più meridionali del Lazio e sulle citate zone di Molise e Campania;

– sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Liguria, Toscana, Lazio e Campania, sulle restanti zone interne di Abruzzo e Molise e su Emilia centro-occidentale, settore adriatico del Veneto settentrionale, settori di pianura e costieri del Friuli Venezia Giulia e versante occidentale della Sardegna centrale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sul resto del Centro, sui restanti settori di Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia e su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino e su Puglia centro-settentrionale, Basilicata centro-settentrionale e occidentale e settori ionici della Calabria centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1200-1400 m sui settori alpini occidentali, localmente fino a 800 m sul Piemonte meridionale, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 1400-1600 m sui settori alpini di Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti dai quadranti meridionali al Centro-Sud e localmente sull’alto Adriatico, con rinforzi di burrasca sui crinali dell”Appennino centro-meridionale e sui rilievi della Sardegna.

Mari: molto mossi tutti i bacini, tendente ad agitato il Mar di Sardegna e localmente il basso Adriatico.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 26 novembre 2026

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto settentrionale, Friuli Venezia Giulia, Campania centro-meridionale e sul settore tirrenico di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati moderati, fino ad elevati sui settori alpini e pedemontani del Friuli Venezia Giulia;

– sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Veneto, Campania e Basilicata occidentale e settentrionale e su Trentino, Alto Adige, settori orientali e sud-occidentali della Lombardia, Emilia centro-occidentale, Liguria di Levante, settori settentrionali della Toscana, settori orientali di Umbria e Lazio, settori occidentali dell’Abruzzo meridionale, settori occidentali e meridionali del Molise, zone interne settentrionali e settore meridionale della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sui restanti settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo occidentale e meridionale, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria e su settori orientali e meridionali del Piemonte, versante occidentali della Sardegna e sulla Sicilia centro-occidentale e nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1000-1300 m sui settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, in calo fino ai 700-900 m sul Friuli Venezia Giulia orientale, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti, prevalentemente concentrati nella prima parte della giornata; al di sopra dei 1200-1400 m su Trentino, Alto Adige e dei 1300-1500 m sui settori alpini della Lombardia e del Piemonte sud-occidentale, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sui settori orientali di Trentino e Alto Adige, prevalentemente concentrati nella prima parte della giornata; inizialmente al di sopra dei 1000-1200 m, con locali sconfinamenti fino agli 800-900 m, sui settori appenninici di Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale, in rialzo al di sopra dei 1200-1400 m già nel corso della mattinata, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile aumento al Sud, massime in sensibile calo sulla Sardegna.

Venti: forti meridionali su Puglia e zone ioniche; localmente forti sud-occidentali sulle coste di Lazio e Toscana meridionale e sul versante adriatico del Molise; localmente forti occidentali sulle coste della Sardegna, con raffiche di burrasca su quelle settentrionali dell’isola; da forti a burrasca sud-occidentali sui crinali dell’Appennino tosco-romagnolo e centro-meridionale e occidentali sui rilievi della Sardegna.

Mari: agitati il Canale d’Otranto, il Mar di Sardegna e localmente il Tirreno centrale; molto mossi i restanti bacini, con moto ondoso in attenuazione sull’alto Adriatico.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 27 novembre 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sui settori orientali dell’Emilia-Romagna e su Toscana orientale, Umbria, Marche, alto Lazio, versante adriatico dell’Abruzzo centro-settentrionale, Campania tirrenica e centro-meridionale, Basilicata, Puglia centro-meridionale, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Umbria centro-settentrionale, Marche, citato settore abruzzese, Campania meridionale, Basilicata tirrenica e sulla Calabria.

Visibilità: nebbie diffuse nelle ore notturne e parte di quelle mattutine sui settori di pianura di Piemonte e Lombardia.

Temperature: in generale calo le minime, anche sensibile specie al Centro-Nord-

Venti: localmente forti nord-occidentali sulle coste della Sardegna; tendenti a forti nord-orientali in serata sulle coste del Friuli Venezia Giulia, con raffiche di burrasca sul triestino.

Mari: da molto mosso ad agitato il Mar di Sardegna; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali, con tendenza a generale attenuazione del moto ondoso; tendente a molto mosso dalla serata l’alto Adriatico.

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