Coronavirus, il Primario del Sacco: “L’alta percentuale dei morti si ha perché il test è solo per i sintomatici”

“In Lombardia la strategia adottata è stata quella di fare il test per il coronavirus solo a persone fortemente sintomatiche, soprattutto perché non saremmo riusciti a fare di più di così finora. Avendo selezionato un denominatore di persone fortemente sintomatiche è evidente che il tasso di letalità e la percentuale di morti è una delle più alte del mondo“. Lo ha detto Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, intervenuto a ‘Stasera Italia’, sull’emergenza coronavirus. “Ciò per una selezione di partenza sulle persone che hanno le infezioni più brutte”, ha continuato.