Maltempo, apocalittica grandinata nel Milanese: “bombe di ghiaccio” dal cielo a Binasco [VIDEO]

La Lombardia, come tutto il Nord Italia, sta facendo i conti con un’ondata di maltempo estremo che include, tra le altre cose, fenomeni violenti come il tornado di Cavallermaggiore, nel Cuneese, e la violenta grandinata che a Rozzano, nel Milanese, ha mandato in frantumi i parabrezza di decine di auto e abbattuto tanti alberi. Ancora dalla Lombardia arrivano esempi dei fenomeni estremi che si stanno verificando oggi. Le immagini del video che trovate in fondo all’articolo mostrano l’apocalittica grandinata che si è abbattuta con violenza a Binasco, vicino Milano.

I chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni enormi, come sottolineato anche dai grandi “splash” provocati dalla loro caduta in acqua. Non stupisce il commento dell’uomo che ha ripreso la scena: “Mai vista una roba del genere”.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: