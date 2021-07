Meteo, arriva l’ondata di caldo più forte dell’estate 2021 in Europa: temperature fino a +45°C tra Italia, Balcani e Turchia – MAPPE

MeteoWeb

Gli ultimi giorni di luglio e i primi di agosto porteranno l’ondata di caldo più intensa dell’estate 2021 in Europa finora. Le temperature si spingeranno ben al di sopra dei +40°C in alcune aree, potendo arrivare fino a +45°C in Italia e Balcani.

Il mese di luglio ha portato un forte caldo sui settori meridionali e sudorientali del continente. Le temperature più alte sono state osservate in Italia, Balcani e Turchia, superando soglia +40°C. Questa settimana, sul continente si stabilirà un pattern da manuale per produrre temperature estremamente alte. L’ondata di caldo dovrebbe durare almeno una settimana. La ragione dietro questa forte ondata di calore è un sistema di alta pressione che dal Mediterraneo si rafforzerà sulla Penisola Balcanica. Sul lato settentrionale della dorsale in espansione, una grande nube di sabbia dal Sahara verrà spinta sull’Europa centrale.

Parti di Italia, Serbia, Macedonia del Nord, Albania, Romania, Bulgaria e Grecia si preparano per questa ondata di caldo estrema. La massa d’aria durante questa ondata di calore resterà piuttosto asciutta, aumentando ulteriormente il potenziale per incendi nel settore meridionale dell’Europa, già piegato dalla siccità. E questo pattern continuerà per il sud del continente.

Arriva l’ondata di caldo più forte dell’estate 2021

La combinazione tra una profonda bassa pressione sul Nord Atlantico e sull’Europa occidentale e l’alta pressione di blocco ad est di essa produce una forte avvezione calda dal Nord Africa. L’ondata di caldo aumenterà rapidamente nei prossimi giorni, influenzando il Mediterraneo e i Balcani, inclusi i settori meridionali del Centro Europa. Anche se le temperature hanno già superato soglia +40°C in questi primi giorni della settimana in Italia, si spingeranno ancora più in alto nel corso del weekend.

Parti dell’Europa centrale e dei Balcani sperimenteranno temperature di 10-15°C più alte della norma, per un periodo di caldo estremo alla fine di luglio (vedi mappe della gallery scorrevole in alto). Verso il weekend del 31 luglio-1 agosto, l’ondata di caldo raggiungerà il picco, portando temperature incandescenti al Sud Italia, in Albania, Grecia, Macedonia del Nord, Serbia, Bulgaria, Romania e Turchia occidentale. Le temperature più alte si registreranno al Sud Italia, dove si potranno raggiungere i +45°C, mentre Grecia, Macedonia del Nord, Serbia, Croazia orientale, Romania meridionale, la maggior parte della Bulgaria e anche la Turchia occidentale potranno registrare +40-44°C.

Anche se parti del Mediterraneo e dei Balcani potrebbero vedere il picco dell’ondata di caldo tra venerdì 30 e sabato 31 luglio, il caldo rovente persisterà fino ai primi giorni di agosto sui settori meridionali dei Balcani. Domenica 1 agosto, potrebbero esserci quasi +45°C in Grecia, +41-42°C in Bulgaria, Romania meridionale e Turchia occidentale. Lunedì 2 agosto potrebbe essere una giornata persino più calda, con il potenziale di sfidare alcuni record di caldo giornalieri nell’area. Bulgaria, Grecia e Turchia occidentale potrebbero vedere picchi di +42-45°C lunedì 2: sarebbe la giornata più calda dell’anno per il sud dei Balcani.

Temperature più fresche dovrebbero arrivare sull’Europa centrale domenica 1 agosto, ma c’è anche la possibilità di un forte maltempo al Nord Italia.

Acque del Mediterraneo molto calde

Con i pattern più caldi abbastanza persistenti nelle ultime settimane, anche le temperature marine stanno aumentando. Il settore più preoccupante è proprio quello del Mediterraneo, dove le temperature superficiali sono ben al di sopra della media: quasi 3°C sopra la media in molte aree. I mari molto caldi sono un’importante fonte di umidità che si riflette direttamente in un’instabilità alta o anche estrema, come abbiamo avuto modo di sperimentare con la devastante grandinata che ha colpito l’Emilia Romagna, facendo strage di auto sulla A1 nei giorni scorsi. Queste temperature della superficie del mare così alte potranno diventare una minaccia nei prossimi mesi, quando con l’arrivo dell’autunno potranno scatenarsi eventi alluvionali sulle Alpi meridionali, in Italia, Balcani occidentali, Francia meridionale e Penisola Iberica.